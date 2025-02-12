Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH MEDI GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Thu nhập từ 20 triệu/tháng (Bao gồm lương cố định + PC + % doanh thu + thưởng)

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết...)

- Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty;

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;, Quận Hoàn Kiếm