Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH LƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cứng 4 - 20tr + (3 - 9%) doanh thu + thâm niên + thưởng → Tổng 9.000.000 - 25.000.000 +++) Cơ hội thăng tiến rõ ràng từ 3 - 6 tháng Vinh danh, du lịch đều hàng tháng/quý/năm Được đóng BHXH Thưởng Tết lương tháng 13 + Chiến dịch Tết Nghỉ lễ theo đúng quy định Pháp luật, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Gọi điện tư vấn chốt đơn (theo data có sẵn), sản phẩm về chăm sóc sức Khỏe có đầy đủ giấy tờ pháp lý

Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng

Hoàn thành báo cáo doanh số sale và upsale cá nhân theo ngày , theo tuần và theo tháng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi 19 - 45 tuổi

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

Có Laptop

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, thích kiếm tiền

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH LƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH LƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin