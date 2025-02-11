Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH LƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH LƯƠNG
- Hà Nội: Lương cứng 4
- 20tr + (3
- 9%) doanh thu + thâm niên + thưởng → Tổng 9.000.000
- 25.000.000 +++) Cơ hội thăng tiến rõ ràng từ 3
- 6 tháng Vinh danh, du lịch đều hàng tháng/quý/năm Được đóng BHXH Thưởng Tết lương tháng 13 + Chiến dịch Tết Nghỉ lễ theo đúng quy định Pháp luật, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận
Gọi điện tư vấn chốt đơn (theo data có sẵn), sản phẩm về chăm sóc sức Khỏe có đầy đủ giấy tờ pháp lý
Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng
Hoàn thành báo cáo doanh số sale và upsale cá nhân theo ngày , theo tuần và theo tháng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
Có Laptop
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, thích kiếm tiền
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH LƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH LƯƠNG
