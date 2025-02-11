Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH LƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH LƯƠNG

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH LƯƠNG
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH LƯƠNG

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH LƯƠNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương cứng 4

- 20tr + (3

- 9%) doanh thu + thâm niên + thưởng → Tổng 9.000.000

- 25.000.000 +++) Cơ hội thăng tiến rõ ràng từ 3

- 6 tháng Vinh danh, du lịch đều hàng tháng/quý/năm Được đóng BHXH Thưởng Tết lương tháng 13 + Chiến dịch Tết Nghỉ lễ theo đúng quy định Pháp luật, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Gọi điện tư vấn chốt đơn (theo data có sẵn), sản phẩm về chăm sóc sức Khỏe có đầy đủ giấy tờ pháp lý
Chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng
Hoàn thành báo cáo doanh số sale và upsale cá nhân theo ngày , theo tuần và theo tháng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi 19 - 45 tuổi
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
Có Laptop
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, thích kiếm tiền

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH LƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH LƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH LƯƠNG

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MINH LƯƠNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Chung cư Newtaco - Lai Xá - Hoài Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

