Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH HƯNG KHANG LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 70 Triệu

Mức lương 9 - 70 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 58 Trần Thái Tông, P.15, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Tư vấn và chăm sóc khách hàng tiềm năng: Tiếp nhận và tư vấn khách hàng theo data khách hàng có sẵn do Công ty cung cấp, trực tiếp tại văn phòng.

Phát triển khách hàng mới: Lên ý tưởng, xây dựng nội dung (content) và hình ảnh để chạy các chiến dịch marketing trên các kênh bán hàng, diễn đàn, mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok, Website...) nhằm thu hút thêm nguồn khách hàng tiềm năng. (Được Công ty đào tạo chuyên sâu về digital marketing nếu chưa có kinh nghiệm).

Đàm phán và chốt hợp đồng: Tư vấn, thương lượng, đàm phán và hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ ký kết hợp đồng theo đúng quy định và quy trình của Công ty.

Báo cáo công việc: Lập báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng/quý/năm theo yêu cầu của cấp trên; cập nhật tình hình khách hàng và tiến độ giao dịch.

Phối hợp đội nhóm: Tham gia đầy đủ các cuộc họp, đào tạo nội bộ, hỗ trợ team trong các hoạt động chung của phòng kinh doanh.

Nam/Nữ từ 20 – 35 tuổi

Giao tiếp tốt, có kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng và đàm phán.

Siêng năng, chủ động, yêu thích công việc kinh doanh và tư duy phục vụ khách hàng.

Thành thạo tin học văn phòng và có kỹ năng sử dụng mạng xã hội.

Có laptop cá nhân.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm BĐS, bảo hiểm, tài chính, ngân hàng... (không bắt buộc – được đào tạo).

Tại CÔNG TY TNHH HƯNG KHANG LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + Hoa hồng + Thưởng nóng (KHÔNG GIỚI HẠN).

Lương cứng: từ 6.5 – 12.5 triệu + phụ cấp 2-4 triệu + thưởng + hoa hồng 3% / hợp đồng (dao động từ 30-70 triệu/hợp đồng)

Không áp chỉ tiêu doanh số, không telesale.

Làm việc tại văn phòng, không áp lực đi thị trường.

Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng tư vấn, kỹ năng digital marketing.

Hỗ trợ data khách hàng, công cụ marketing mạnh mẽ.

Cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm, Quản lý sau 6 tháng – 1 năm.

BHXH, BHYT, thưởng tháng, quý, năm, team building, du lịch.

Chính sách hỗ trợ, thưởng dành cho nhân viên vào các ngày: lễ, tết, sinh nhật, đám cưới, tháng 13..... cực hấp dẫn.

Được tham gia vào các kì du lịch trong và ngoài nước cùng Công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp – năng động – hỗ trợ đồng đội tốt.

