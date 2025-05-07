Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH HƯNG KHANG LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 70 Triệu

CÔNG TY TNHH HƯNG KHANG LAND
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH HƯNG KHANG LAND

Mức lương
9 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 58 Trần Thái Tông, P.15, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 9 - 70 Triệu

Tư vấn và chăm sóc khách hàng tiềm năng: Tiếp nhận và tư vấn khách hàng theo data khách hàng có sẵn do Công ty cung cấp, trực tiếp tại văn phòng.
Tư vấn và chăm sóc khách hàng tiềm năng
Phát triển khách hàng mới: Lên ý tưởng, xây dựng nội dung (content) và hình ảnh để chạy các chiến dịch marketing trên các kênh bán hàng, diễn đàn, mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok, Website...) nhằm thu hút thêm nguồn khách hàng tiềm năng. (Được Công ty đào tạo chuyên sâu về digital marketing nếu chưa có kinh nghiệm).
Phát triển khách hàng mới
Đàm phán và chốt hợp đồng: Tư vấn, thương lượng, đàm phán và hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hồ sơ ký kết hợp đồng theo đúng quy định và quy trình của Công ty.
Đàm phán và chốt hợp đồng
Báo cáo công việc: Lập báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng/quý/năm theo yêu cầu của cấp trên; cập nhật tình hình khách hàng và tiến độ giao dịch.
Báo cáo công việc
Phối hợp đội nhóm: Tham gia đầy đủ các cuộc họp, đào tạo nội bộ, hỗ trợ team trong các hoạt động chung của phòng kinh doanh.
Phối hợp đội nhóm

Với Mức Lương 9 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 20 – 35 tuổi
Giao tiếp tốt, có kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng và đàm phán.
Siêng năng, chủ động, yêu thích công việc kinh doanh và tư duy phục vụ khách hàng.
Thành thạo tin học văn phòng và có kỹ năng sử dụng mạng xã hội.
Có laptop cá nhân.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm BĐS, bảo hiểm, tài chính, ngân hàng... (không bắt buộc – được đào tạo).

Tại CÔNG TY TNHH HƯNG KHANG LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + Hoa hồng + Thưởng nóng (KHÔNG GIỚI HẠN).
Lương cứng: từ 6.5 – 12.5 triệu + phụ cấp 2-4 triệu + thưởng + hoa hồng 3% / hợp đồng (dao động từ 30-70 triệu/hợp đồng)
Không áp chỉ tiêu doanh số, không telesale.
Làm việc tại văn phòng, không áp lực đi thị trường.
Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng tư vấn, kỹ năng digital marketing.
Hỗ trợ data khách hàng, công cụ marketing mạnh mẽ.
Cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm, Quản lý sau 6 tháng – 1 năm.
BHXH, BHYT, thưởng tháng, quý, năm, team building, du lịch.
Chính sách hỗ trợ, thưởng dành cho nhân viên vào các ngày: lễ, tết, sinh nhật, đám cưới, tháng 13..... cực hấp dẫn.
Được tham gia vào các kì du lịch trong và ngoài nước cùng Công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp – năng động – hỗ trợ đồng đội tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HƯNG KHANG LAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HƯNG KHANG LAND

CÔNG TY TNHH HƯNG KHANG LAND

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 58 Trần Thái Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

