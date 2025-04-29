Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 6, Tòa nhà Orbital, Công viên Phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, Quận 12, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Thực hiện cuộc gọi dựa trên data có sẵn để tư vấn & giới thiệu các chương trình khuyến mãi, giá sản phẩm cho các Khách hàng tiềm năng.

Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, đưa ra giải pháp tốt nhất để hỗ trợ khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ và giá cả.

Thực hiện lên đơn và theo dõi trạng thái giao hàng của đơn đặt hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng trong và sau khi hoàn tất giao hàng.

Hỗ trợ khách hàng qua các kênh Call, Chat và Email.

Không đi thị trường, không tìm kiếm khách hàng mới, tệp khách hàng có sẵn như các Nhà hàng, Quán ăn, Cửa hàng bán lẻ/ bán sỉ.

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 18 – 40 tuổi.

Tốt nghiệp THCS/THPT trở lên.

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản từ đầu.

Có kinh nghiệm telesales, chăm sóc khách hàng, call center... là lợi thế.

Giọng nói dễ nghe, rõ ràng, lưu loát.

Chịu khó, chịu làm, chăm chỉ, chịu được áp lực, mong muốn kiếm tiền, không ngại tăng ca, không ngại công việc có KPI/Target.

Chịu khó, chịu làm, chăm chỉ, chịu được áp lực, mong muốn kiếm tiền, không ngại tăng ca, không ngại công việc có KPI/Target.

Tại CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ 8.000.000 VNĐ/tháng trở lên (bao gồm lương cơ bản 7.000.000 VNĐ + hoa hồng).

Lương tháng 13, thưởng lễ tết, thưởng thi đua hằng tháng/quý.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

Nghỉ phép 12 ngày/năm.

Khám sức khỏe định kỳ.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Tham gia teambuilding, du lịch, party sinh nhật hằng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUYỄN AN NAM

