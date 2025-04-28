Tuyển Nhân viên Tư vấn CTY CỔ PHẦN MYSPA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CTY CỔ PHẦN MYSPA
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CTY CỔ PHẦN MYSPA

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CTY CỔ PHẦN MYSPA

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 2, Tòa nhà Zeta Building, 117

- 119 Trần Nguyên Đán, Phường 3, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chăm sóc và tư vấn cho các khách hàng hiện đang sử dụng giải pháp PMQL của Myspa xây dựng mối quan hệ dài lâu với các khách hàng.
Chủ động tiếp cận khách hàng tiềm năng để mở rộng tệp khách hàng đang dùng để tối ưu cơ hội upsell những giải pháp tiếp trong hệ sinh thái của Myspa
Ghi nhận và xử lý khiếu nại, thắc mắc của khách hàng kịp thời, nhanh chóng, chính xác.
Cập nhật và lưu trữ thông tin khách hàng trên hệ thống/phần mềm.
Gọi điện chăm sóc khách hàng định kỳ, tạo mối quan hệ thân thiết, duy trì sự hài lòng.
Hỗ trợ triển khai các chương trình khuyến mãi, quà tặng, hậu mãi.
Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng, ghi nhận ý kiến để cải thiện chất lượng dịch vụ.
Đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình CSKH. Tham gia lập kế hoạch chăm sóc khách hàng dài hạn.
Lập báo cáo doanh thu cá nhân, báo cáo kết quả chăm sóc khách hàng theo định kỳ.
Thực hiện các công việc khác do Giám đốc kinh doanh phân bổ.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe, không nói giọng địa phương nặng.
Có khả năng thuyết phục, tư vấn sản phẩm hiệu quả.
Kỹ năng xử lý tình huống , giải quyết vấn đề nhanh chóng và khéo léo.
Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc
Biết cách tổ chức và quản lý công việc hiệu quả.
Chịu được áp lực công việc, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm.
Thời gian làm việc linh hoạt, có thể tăng ca hoặc làm việc cuối tuần khi cần.
Biết cách lắng nghe khách hàng và phản hồi tích cực.
Đảm bảo tuân thủ quy trình, quy định và phong cách phục vụ khách hàng của công ty

Tại CTY CỔ PHẦN MYSPA Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc lý tưởng: 8h30 - 17h30 từ thứ Hai - thứ Sáu
Lương cơ bản từ 8.000.000 - 12.000.000 + Hoa hồng KPI + thưởng tháng/quý/năm
Được xét duyệt tăng lương định kỳ 6 tháng/lần và thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc.
Được tham gia các lớp training nâng cao kiến thức chuyên ngành, kỹ năng mềm thường xuyên, tham gia các minigame có thưởng của Công ty.
Được tham gia vào các sự kiện, hội thảo 5 sao về ngành làm đẹp.
Đảm bảo KPI phù hợp với định hướng công việc.
Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN, du lịch, team building, lễ, Tết,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY CỔ PHẦN MYSPA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CTY CỔ PHẦN MYSPA

CTY CỔ PHẦN MYSPA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 2, toà nhà ZETA Building - 117 Trần Nguyên Đán, P3, Q.Bình Thạnh, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

