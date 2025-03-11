Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ Phần Cen Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy
Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 1, Số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 30 Triệu
Tư vấn cho phụ huynh/ học sinh các chương trình đi Đức và Nhật Bản
Hỗ trợ chăm sóc, ký hợp đồng với khách hàng
Tham gia các hoạt động tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh
Hướng dẫn khách hàng các thủ tục: Nộp hồ sơ, khai giảng, nộp học phí...
Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ: độ tuổi từ 22 - 45 tuổi
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo và hướng dẫn
Nhận sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Nghiêm túc, chủ động trong công việc
Có laptop làm việc.
Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc ở tập đoàn lớn Cen Group, môi trường chuyên nghiệp, cơ sở vật chất sịn sò, chế độ phúc lợi cực tốt.
Lương cứng từ 6 - 15 triệu + thưởng doanh số, thu nhập trung bình 8 - 30 triệu đến không giới hạn.
Du lịch, tham gia sự kiện tập đoàn, team building hàng quý hàng năm...
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
