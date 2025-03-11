Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ Phần Cen Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, Số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

Tư vấn cho phụ huynh/ học sinh các chương trình đi Đức và Nhật Bản

Hỗ trợ chăm sóc, ký hợp đồng với khách hàng

Tham gia các hoạt động tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh

Hướng dẫn khách hàng các thủ tục: Nộp hồ sơ, khai giảng, nộp học phí...

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ: độ tuổi từ 22 - 45 tuổi

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo và hướng dẫn

Nhận sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Nghiêm túc, chủ động trong công việc

Có laptop làm việc.

Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc ở tập đoàn lớn Cen Group, môi trường chuyên nghiệp, cơ sở vật chất sịn sò, chế độ phúc lợi cực tốt.

Lương cứng từ 6 - 15 triệu + thưởng doanh số, thu nhập trung bình 8 - 30 triệu đến không giới hạn.

Du lịch, tham gia sự kiện tập đoàn, team building hàng quý hàng năm...

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin