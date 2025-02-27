Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trung Tâm Anh Ngữ SMEPace làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 7 Triệu

Trung Tâm Anh Ngữ SMEPace
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Trung Tâm Anh Ngữ SMEPace

Mức lương
8 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 4 Dã Tượng, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 7 Triệu

Tư vấn, hoạch định và giải đáp các thắc mắc cho khách hàng về lộ trình các khóa học đào tạo của SIMPace. Chịu trách nhiệm thúc đầy kinh doanh và hoàn thành các kế hoạch, chỉ tiêuđược giao
Xây dựng, duy trì, phát triển với mối quan hệ với khách hàng hiện hữu và mới. Kết nối, chăm sóc, giải đáp, định hướng và xử lí các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng.
Theo dõi và chăm sóc quá trình học tập của học viên, cập nhật đầy đủ thông tin đến khách hàng
Ghi nhận, xử lý và báo cáo với cấp quản lý trực tiếp về các phát sinh liên quan đến học viên/ phụ huynh.
Thông báo cho học viên và phụ huynh các hoạt động học, thi, hội thảo và thông tin lộ trình học nhằm thu hút học viên mới và chăm sóc học viên đang học.
Phối hợp và hỗ trợ các sự kiện tại trung tâm và trường
Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp, chứng chỉ
Cao đẳng, đại học các chuyên ngành liên quan
Kiến thức và kinh nghiệm
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm công việc kinh doanh, chăm sóc khách hàng
Kỹ năng quản lý và phân công công việc hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Kĩ năng/ năng lực
Khả năng đa nhiệm và chịu áp lực cao trong công việc
Tự tin, chuyên nghiệp và quyết tâm mạnh mẽ trong công việc.
Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Thời gian/ địa điểm làm việc
Thời gian: 08 giờ/ ngày; 5,5 ngày/ tuần.
Địa điểm: Văn phòng công ty, số 04 Dã Tượng, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Khác
Tác phong nhanh nhẹn, ham học hỏi, giải quyết công việc nhanh, gọn, hiệu quả.
Chăm chỉ, cẩn thận, chú ý tới các chi tiết trong công việc.
Ý thức tổ chức kỉ luật tốt, thái độ tốt với công việc/ đồng nghiệp/ công ty/ môi trường làm việc…
Chủ động trong công việc và báo cáo.
Tiếng anh giao tiếp, ưu tiên có chứng chỉ ngoại ngữ
ưu tiên có chứng chỉ ngoại ngữ

Tại Trung Tâm Anh Ngữ SMEPace Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8,000,000 – 10,000,0000 + Thưởng
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, tết, phép.. theo quy định
Các hoạt động team building, hoạt động nội bộ gắn kết, từ thiện.
Môi trường làm việc giáo dục, tích cực, năng động, trẻ trung, nhân văn.
Được tham gia các nội dung hướng dẫn/ đào tạo, hội họp định kỳ góp phần nâng cao kĩ năng nghiệp vụ.
Phúc lợi: Các phúc lợi khác theo quy định chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Anh Ngữ SMEPace

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trung Tâm Anh Ngữ SMEPace

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 4, số 4 Dã Tượng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

