Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Công ty TNHH Hoàn Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 125/83 Đường D1, Phường 25, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
– Liên hệ tìm kiếm nguồn ứng viên qua các kênh tuyển dụng: Website, diễn đàn, cộng tác viên, trung tâm giới thiệu việc làm, chính quyền địa phương, hội trợ việc làm,.
. – Tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ, lên lịch phỏng vấn đối với các vị trí tuyển dụng
. – Tìm kiếm, phát triển nguồn cộng tác viên tuyển dụng lao động phổ thông.
– Làm các thủ tục tiếp nhận cho nhân viên mới tuyển.
– Theo dõi tình hình, diễn biến nhân sự đến xin việc.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực quản trị nhân sự hoặc tuyển dụng
Tốt nghiệp chuyên ngành có liên quan: Quản trị nhân sự, Tâm lý học, Giáo dục,...
Nắm vững các quy trình, nguyên tắc, kỹ thuật trong quản trị nhân sự, tuyển dụng và đánh giá ứng viên
Có khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục và làm việc độc lập tốt
Sử dụng thành thạo bộ công cụ Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint,...
Đam mê, chủ động và nhiệt tình trong công việc
Tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...
Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, cạnh tranh: thưởng lễ, tết, thưởng dựa trên hiệu quả công việc
Cơ hội thăng tiến theo năng lực
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Các chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng nghề nghiệp liên tục
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hoàn Mỹ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
