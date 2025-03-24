Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH AI VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty TNHH AI VINA
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 01DV8, KĐT Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Tư vấn khách hàng khi khách hàng nhắn tin/ bình luận trên fanpage
Gọi điện tư vấn và chốt đơn hàng với khách.
Trả lời các thắc mắc của khách hàng
Theo dõi vận đơn và hành trình đơn hàng khi giao cho khách, xử lý vấn đề phát sinh bên vận chuyển khi đơn hàng của khách gặp vấn đề
Up video và hình ảnh sản phẩm lên fanpage hàng ngày theo nội dung công ty đã xây dựng.
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp
Nhanh nhẹn, chăm chỉ và nhiệt huyết
Có laptop để làm việc
Có kinh nghiệm trực page và sale là lợi thế
Có khả năng trực tối và chủ nhật.
Tại Công ty TNHH AI VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 7.000.000 đến 20.000.000/ tháng
Thu nhập= lương cơ bản + thưởng doanh số theo đơn hàng
Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội khi ký hợp đồng chính thức theo quy định
Được đào tạo và hướng dẫn nội dung khi trả lời page
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AI VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
