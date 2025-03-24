Tuyển Nhân viên vận hành Công ty TNHH AI VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 01DV8, KĐT Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Tư vấn khách hàng khi khách hàng nhắn tin/ bình luận trên fanpage

Gọi điện tư vấn và chốt đơn hàng với khách.

Trả lời các thắc mắc của khách hàng

Theo dõi vận đơn và hành trình đơn hàng khi giao cho khách, xử lý vấn đề phát sinh bên vận chuyển khi đơn hàng của khách gặp vấn đề

Up video và hình ảnh sản phẩm lên fanpage hàng ngày theo nội dung công ty đã xây dựng.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp

Nhanh nhẹn, chăm chỉ và nhiệt huyết

Có laptop để làm việc

Có kinh nghiệm trực page và sale là lợi thế

Có khả năng trực tối và chủ nhật.

Tại Công ty TNHH AI VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7.000.000 đến 20.000.000/ tháng

Thu nhập= lương cơ bản + thưởng doanh số theo đơn hàng

Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội khi ký hợp đồng chính thức theo quy định

Được đào tạo và hướng dẫn nội dung khi trả lời page

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AI VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin