Tuyển Nhân viên vận hành SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd.
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
Nhân viên vận hành

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd.

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: C

- 6, Khu Công Nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD. có trụ sở tại C-6, Khu Công Nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội, là công ty 100% vốn của Nhật Bản thành lập từ năm 2012, hiện thuộc tập đoàn Sumitomo Electric Industries, Ltd., chuyên sản xuất, kinh doanh và gia công Bảng vi mạch dẻo và các linh kiện điện tử khác có liên quan.
Hiện tại, chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên tài năng cho vị trí Nhân viên IT hệ thống sản xuất với những nhiệm vụ chính sau:
Trách nhiệm chính:
• Xử lý sự cố cho hệ thống Sản xuất và hệ thống Văn phòng
• Xử lý sự cố và hỗ trợ Mạng, Máy tính, Máy in, Camera CCTV
• Xử lý sự cố và kiểm tra máy chủ Sản xuất và máy chủ văn phòng.
• Theo dõi kế hoạch Sản xuất và hỗ trợ sản xuất

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chi tiết: Kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng (Các yêu cầu cụ thể: Học vấn/Kinh nghiệm/Kỹ năng):
• Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng hoặc các chuyên ngành liên quan đến công nghệ thông tin

Tại SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lot C6 - Thang Long Industrial Park,Dong Anh District, Ha noi, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

