Tuyển Nhân viên vận hành SEI Electronic Components (Vietnam), Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD. có trụ sở tại C-6, Khu Công Nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội, là công ty 100% vốn của Nhật Bản thành lập từ năm 2012, hiện thuộc tập đoàn Sumitomo Electric Industries, Ltd., chuyên sản xuất, kinh doanh và gia công Bảng vi mạch dẻo và các linh kiện điện tử khác có liên quan.

SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM), LTD

Hiện tại, chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên tài năng cho vị trí Nhân viên IT hệ thống sản xuất với những nhiệm vụ chính sau:

Trách nhiệm chính:

• Xử lý sự cố cho hệ thống Sản xuất và hệ thống Văn phòng

• Xử lý sự cố và hỗ trợ Mạng, Máy tính, Máy in, Camera CCTV

• Xử lý sự cố và kiểm tra máy chủ Sản xuất và máy chủ văn phòng.

• Theo dõi kế hoạch Sản xuất và hỗ trợ sản xuất