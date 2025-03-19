Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B60, Ngõ 117 Nguyễn Thị Định, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Thực hiện báo cáo, phân tích thị trường, hàng hoá theo yêu cầu và hướng dẫn của Trưởng phòng

Xây dựng kế hoạch bán hàng, CTKM, chiến dịch livestream trên sàn TMĐT (Shopee, Tiktok) tháng, quý, năm theo yêu cầu của TP/ hoặc quản lý

Lên kế hoạch, phân bổ ngân sách và thực hiện các hoạt động như: Quảng cáo nội sàn, tối ưu từ khoá SEO, CRM, Affiliates... để kéo traffic vào gian hàng và đảm bảo doanh số các gian hàng TMĐT

Kiểm tra , cập nhật giá, tồn kho, thông tin sản phẩm và hình ảnh thường xuyên vào các ngày chạy chiến dịch. Dự báo tình hình bán hàng và nhu cầu nhập hàng.

Làm việc với BD và cập nhật kịp thời các chính sách, thuật toán mới của các sàn TMĐT

Tối ưu các chỉ số trong sàn TMĐT đạt mức tốt nhất (tỷ lệ phản hồi, đơn hủy, hoàn trả....).

Quản lý đơn hàng: kiểm tra tình trạng, xử lý đơn hàng, các khiếu nại của khách hàng.

Thực hiện các công tác trong chuyên môn theo chỉ đạo của Trưởng phòng và GĐ.

Ưu tiên Tốt nghiệp Đại học/ Cao Đẳng chuyên ngành Marketing

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm về Vận hành Ecommerce và 1 năm gần nhất ở vị trí tương đương, marketing cho ngành hàng mỹ phẩm chính hãng,ngành hàng tiêu dùng nhanh

25-32 tuổi, Công ty bán lẻ lĩnh vực: thời trang, mỹ phẩm, Có kiến thức về Sale B2C/ Thương mại điện tử.

Có khả năng quản lý, huấn luyện đội ngũ bán hàng trực tuyến từ nội dung, đơn hàng, tiếp nhận phản hồi, xử lý khiếu nại.

Có kinh nghiệm chạy quảng cáo ngoại sàn là 1 lợi thế

Ưu tiên các nhân sự đã từng làm công việc qua các đơn vị Agency

Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt, kỹ năng quản lý nhân viên;

Mức lương: Lương cứng: 8.000.000 -10.000.000 + KPIs + thưởng => Tổng thu nhập 10.000.000 – 20.000.000

Được thể hiện bản thân, kinh nghiệm và ý tưởng nhằm cải thiện hiệu quả công việc

Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...)

Được xét duyệt đánh giá định kỳ hàng năm

Ưu đãi mua hàng nội bộ 40-50%

Thưởng kinh doanh Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, tiệc cuối năm

Du lịch 1-2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION

