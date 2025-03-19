Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
- Hà Nội: B60, Ngõ 117 Nguyễn Thị Định, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Thực hiện báo cáo, phân tích thị trường, hàng hoá theo yêu cầu và hướng dẫn của Trưởng phòng
Xây dựng kế hoạch bán hàng, CTKM, chiến dịch livestream trên sàn TMĐT (Shopee, Tiktok) tháng, quý, năm theo yêu cầu của TP/ hoặc quản lý
Lên kế hoạch, phân bổ ngân sách và thực hiện các hoạt động như: Quảng cáo nội sàn, tối ưu từ khoá SEO, CRM, Affiliates... để kéo traffic vào gian hàng và đảm bảo doanh số các gian hàng TMĐT
Kiểm tra , cập nhật giá, tồn kho, thông tin sản phẩm và hình ảnh thường xuyên vào các ngày chạy chiến dịch. Dự báo tình hình bán hàng và nhu cầu nhập hàng.
Làm việc với BD và cập nhật kịp thời các chính sách, thuật toán mới của các sàn TMĐT
Tối ưu các chỉ số trong sàn TMĐT đạt mức tốt nhất (tỷ lệ phản hồi, đơn hủy, hoàn trả....).
Quản lý đơn hàng: kiểm tra tình trạng, xử lý đơn hàng, các khiếu nại của khách hàng.
Thực hiện các công tác trong chuyên môn theo chỉ đạo của Trưởng phòng và GĐ.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm về Vận hành Ecommerce và 1 năm gần nhất ở vị trí tương đương, marketing cho ngành hàng mỹ phẩm chính hãng,ngành hàng tiêu dùng nhanh
25-32 tuổi, Công ty bán lẻ lĩnh vực: thời trang, mỹ phẩm, Có kiến thức về Sale B2C/ Thương mại điện tử.
Có khả năng quản lý, huấn luyện đội ngũ bán hàng trực tuyến từ nội dung, đơn hàng, tiếp nhận phản hồi, xử lý khiếu nại.
Có kinh nghiệm chạy quảng cáo ngoại sàn là 1 lợi thế
Ưu tiên các nhân sự đã từng làm công việc qua các đơn vị Agency
Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt, kỹ năng quản lý nhân viên;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8.000.000 -10.000.000 + KPIs + thưởng => Tổng thu nhập 10.000.000 – 20.000.000
Được thể hiện bản thân, kinh nghiệm và ý tưởng nhằm cải thiện hiệu quả công việc
Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...)
Được xét duyệt đánh giá định kỳ hàng năm
Ưu đãi mua hàng nội bộ 40-50%
Thưởng kinh doanh Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, tiệc cuối năm
Du lịch 1-2 lần/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
