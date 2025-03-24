Tuyển Nhân viên vận hành TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Viettel Post, Số 2, Ngõ 15, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng logic tính năng giúp vận hành quản trị bằng quy trình trên hệ thống

Xây dựng data kiểm soát các thao tác vận hành

Xây dựng các mô hình giúp tối ưu toàn trình đơn hàng , tối ưu chi phí vận hành

Nghiên cứu các phương án vận hành , các công dụng cụ giúp nâng cao năng suất lao động

Thực hiện các nhiệm vụ công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên Đại học Ngoại Thương, Kinh Tế Quốc Dân, Bách Khoa, Học viện Bưu chính viễn thông

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực tương đương, chấp nhận Fresher.

Thành thạo tin học văn phòng, có kỹ năng làm việc nhóm, có kỹ năng lập kế hoạch, phân tích dữ liệu, bao quát vấn đề.

Có khả năng ngoại giao, sáng tạo, tự tin, năng động, và chịu áp lực cao trong công việc.

Có các kỹ năng, nghệ thuật giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, thương thảo với khách hàng.

Năng động, có tinh thần trách nhiệm.

Ưu tiên có Tiếng Anh

