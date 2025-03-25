Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM

Mức lương
8 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 19 phố Lê Thanh Nghị, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng,Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

Tiếp nhận & giải đáp, tư vấn khách hàng, hỗ trợ thông tin cho khách hàng thông qua hotline/ online/ email/ văn bản về các xét nghiệm (hóa sinh/huyết học/vi sinh…..)
Thực hiện các cuộc gọi khách hàng theo chương trình của Công ty; nhận và trả lời các cuộc gọi đến qua đường dây nóng.
Liên hệ hỏi thăm, chăm sóc, cập nhật tình hình khách hàng.
Lấy mẫu máu khách hàng khi có yêu cầu.
Nhận mẫu từ những nguồn cố định, phân loại, xác định nhóm xử lý mẫu xét nghiệm.
Chuyển giao mẫu xét nghiệm sau khi xử lý.
Nhập liệu khách hàng đã làm xét nghiệm lên hệ thống theo quy trình.
Trả kết quả cho khách hàng
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Y, Điều dưỡng, xét nghiệm….
Chấp nhận các bạn mới tốt nghiệp vào đào tạo
Ưu tiên có kỹ năng/kỹ thuật lấy máu tốt.
Thành thạo tin học văn phòng
Có trách nhiệm với công việc được giao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Đánh giá năng lực hàng năm
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm con người và tai nạn 24/24
Trợ cấp điện thoại
Cấp phát máy tính
Trợ cấp ăn trưa
Khám sức khỏe định kỳ
Chính sách xét nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, số 19 phố Lê Thanh Nghị, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

