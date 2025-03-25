Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 16 Triệu

Mức lương 8 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 19 phố Lê Thanh Nghị, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng,Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

Tiếp nhận & giải đáp, tư vấn khách hàng, hỗ trợ thông tin cho khách hàng thông qua hotline/ online/ email/ văn bản về các xét nghiệm (hóa sinh/huyết học/vi sinh…..)

Thực hiện các cuộc gọi khách hàng theo chương trình của Công ty; nhận và trả lời các cuộc gọi đến qua đường dây nóng.

Liên hệ hỏi thăm, chăm sóc, cập nhật tình hình khách hàng.

Lấy mẫu máu khách hàng khi có yêu cầu.

Nhận mẫu từ những nguồn cố định, phân loại, xác định nhóm xử lý mẫu xét nghiệm.

Chuyển giao mẫu xét nghiệm sau khi xử lý.

Nhập liệu khách hàng đã làm xét nghiệm lên hệ thống theo quy trình.

Trả kết quả cho khách hàng

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Y, Điều dưỡng, xét nghiệm….

Chấp nhận các bạn mới tốt nghiệp vào đào tạo

Ưu tiên có kỹ năng/kỹ thuật lấy máu tốt.

Thành thạo tin học văn phòng

Có trách nhiệm với công việc được giao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Đánh giá năng lực hàng năm

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm con người và tai nạn 24/24

Trợ cấp điện thoại

Cấp phát máy tính

Trợ cấp ăn trưa

Khám sức khỏe định kỳ

Chính sách xét nghiệm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMICS VIỆT NAM

