Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 21 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)

Mức lương
18 - 21 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Detech Building, Số 8C, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 18 - 21 Triệu

- Quản trị vận hành hệ thống ứng dụng trên nền tảng Microsoft (AD, Exchange, SCCM, SQL..)
- Quản trị vận hành hệ thống ứng dụng Microsoft 365.
- Quản trị vận hành hệ thống backup của Ibm, Hpe, Dell, Veeam.
- Tư vấn giải pháp và triển khai hệ thống mới cho khách hàng.

Với Mức Lương 18 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam. Độ tuổi: 25-40.
- Tốt nghiệp hệ chính quy, ngành CNTT các trường Đại học khối kỹ thuật có chuyên ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm >=5 năm quản trị vận hành hệ thống ứng dụng trên nền tảng Microsoft (AD, Exchange, SCCM, SQL..) mức enterprise.
- Có chứng chỉ MSCA hoặc Microsoft 365 Associate trở lên.
Ưu tiên:
- ĐH Bách khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, ĐH Công nghệ - ĐHQGHN.
- Có kinh nghiệm/ chứng chỉ về hệ thống ảo hóa Vmware/ Linux
- Có kinh nghiệm/chứng chỉ về hệ thống Server, Backup, Storage, Hardware IBM, HPE, Dell.

Tại Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)

Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15, toà nhà Detech - Số 8C, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

