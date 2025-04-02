Tuyển Nhân viên vận hành Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 21 Triệu

Mức lương 18 - 21 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Detech Building, Số 8C, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Quản trị vận hành hệ thống ứng dụng trên nền tảng Microsoft (AD, Exchange, SCCM, SQL..)

- Quản trị vận hành hệ thống ứng dụng Microsoft 365.

- Quản trị vận hành hệ thống backup của Ibm, Hpe, Dell, Veeam.

- Tư vấn giải pháp và triển khai hệ thống mới cho khách hàng.

- Giới tính: Nam. Độ tuổi: 25-40.

- Tốt nghiệp hệ chính quy, ngành CNTT các trường Đại học khối kỹ thuật có chuyên ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm >=5 năm quản trị vận hành hệ thống ứng dụng trên nền tảng Microsoft (AD, Exchange, SCCM, SQL..) mức enterprise.

- Có chứng chỉ MSCA hoặc Microsoft 365 Associate trở lên.

Ưu tiên:

- ĐH Bách khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, ĐH Công nghệ - ĐHQGHN.

- Có kinh nghiệm/ chứng chỉ về hệ thống ảo hóa Vmware/ Linux

- Có kinh nghiệm/chứng chỉ về hệ thống Server, Backup, Storage, Hardware IBM, HPE, Dell.

