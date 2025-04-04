Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9, Tòa nhà FPT Tower số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Thiết kế, tối ưu các quy trình kinh doanh và vận hành.
Điều phối công việc có tính liên kết giữa các bộ phận nhằm đảm bảo luồng công việc và dự án đúng tiến độ
Xử lý các vấn đề vận hành với bộ phận nội bộ liên quan như Công nghệ, Marketing, Quy trình...
Phân tích, đề xuất giải pháp cải thiện hệ thống kinh doanh trực tuyến.
Phối hợp với các bộ phận để nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu suất vận hành.
Thực hiện báo cáo định kỳ, đánh giá hiệu quả và đề xuất cải tiến lên cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tương đương Đại học trở lên, các khối ngành: QTKD, Kinh tế, Marketing...
Có kinh nghiệm 2 năm trở lên trong các lĩnh vực TMĐT hoặc có kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến Vận hành/ QA/ QC/ Phát triển kinh doanh/ Marketing
Tư duy phân tích là logic tốt, cẩn thận trong công việc.
Giao tiếp, làm việc liên bộ phận tốt.
Chịu áp lực tốt và có tinh thần trách nhiệm.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập hấp dẫn theo năng lực (Thưởng lương tháng 13, tiền du lịch nghỉ mát...).
Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...
Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,...
Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

