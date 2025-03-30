Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH WE UP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH WE UP
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH WE UP

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: PeakView, số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Làm việc với đối tác sàn TMĐT: Phối hợp với người phụ trách của các sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok Shop) để thống nhất về chế độ vận chuyển, thanh toán, xử lý khiếu nại, và trả hàng.
Quản lý sản phẩm trên sàn: Đăng tải hình ảnh, mô tả sản phẩm, set giá cả, và cập nhật thông tin sản phẩm trên các sàn TMĐT.
Trang trí gian hàng chuẩn SEO, tối ưu chuẩn SEO.
Kiểm tra và cập nhật liên tục lượng hàng hóa để báo hết hàng, dừng bán, giới hạn số lượng hoặc Pre Order.
Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng, vận chuyển sai, hoàn hàng.
Theo dõi và báo cáo:
Chiến lược Marketing:
Phân tích chỉ số và thị trường:
Phối hợp với các đơn vị vận chuyển (GHTK, Viettel Post, v.v.) để đảm bảo đơn hàng được xử lý và giao đúng hẹn.
Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển: thất lạc, chậm trễ, đền bù.
Đàm phán chi phí và dịch vụ vận chuyển để tối ưu ngân sách.
Công việc khác: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo
Theo dõi và quản lý các đơn hàng từ đại lý để đảm bảo tiến độ giao hàng và sự chính xác.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các đơn hàng của đại lý, bao gồm việc chuẩn bị hàng hóa, đóng gói và vận chuyển.
Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng của đại lý, bao gồm việc điều chỉnh đơn hàng, hoàn trả hàng hóa hoặc xử lý khiếu nại.
Đảm bảo rằng các đại lý tuân thủ đúng quy trình đặt hàng và giao nhận sản phẩm.
Quản lý quan hệ với các đại lý, đảm bảo sự hợp tác lâu dài và hiệu quả.
Thực hiện các chương trình hỗ trợ, khuyến mãi cho đại lý nhằm thúc đẩy doanh số.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.
Trình độ học vấn:
Kinh nghiệm: Ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Kinh nghiệm:
Có khả năng sáng tạo, tư duy logic, nhạy bén trong công việc.
Kỹ năng chuyên môn:
Thông thạo quy tắc và quy trình vận hành của các sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiki, TiktokShop).
Có khả năng phân tích dữ liệu và sử dụng công cụ phân tích (Google Analytics, công cụ của sàn TMĐT).
Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word) và các phần mềm chỉnh sửa ảnh, video cơ bản.
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, và làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH WE UP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 7.000.000-12.000.000 VNĐ (thưởng theo hiệu quả hàng tháng). Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.
Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc thân thiện, sáng tạo và luôn khuyến khích sự đóng góp của mỗi cá nhân.
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ đầy đủ. Chế độ du lịch: 3 lần/năm
Thời gian làm việc từ 8h00 - 18h00 (Nghỉ trưa 12h00 - 13h30) từ Thứ 2 - thứ 6, Thứ 7 làm online tại nhà, nghỉ Chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WE UP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH WE UP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 36 Hoàng Cầu, toà Peak View

