Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Việt Đức Complex, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Lên ý tưởng, Thiết kế hình ảnh, content,...
- Đăng sản phẩm lên các sàn Thương mại điện tử ( Tiktokshop, Shopee)
- Thực hiện các chương trình quảng cáo nội sàn, làm hình ảnh, video, chạy ads bán hàng.
- Tối ưu các chiến dịch quảng cáo.
- Phát triển sản phẩm mới,..
- Báo cáo kết quả kinh doanh, Các công việc có liên quan theo yêu cầu của cấp quản lý.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên (ưu tiên sàn thương mại Shopee)
- Chỉnh sửa ảnh, video cơ bản
- Tiếng Anh cơ bản
- Có máy tính cá nhân
- Khả năng giao tiếp tốt, chủ động trao đổi với leader, đồng nghiệp
- Chỉnh sửa ảnh, video cơ bản
- Tiếng Anh cơ bản
- Có máy tính cá nhân
- Khả năng giao tiếp tốt, chủ động trao đổi với leader, đồng nghiệp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng từ 7.000.000vnđ - 10.000.000vnđ (deal theo năng lực của ứng viên) + Thưởng % doanh số
- Tổng thu nhập: 15.000.000vnđ - 20.000.000vnđ
- Thưởng nóng, lễ tết đầy đủ, đi du lịch công ty hàng năm 1-2 lần
- Review lương 6 tháng/lần
- 12 ngày phép/năm. Đóng BHXH khi lên nhân viên chính thức
- Được chạy trên tài khoản doanh nghiệp chính thức, tài khoản/ngân sách không giới hạn
- Được học việc, đào tạo thực chiến. Tiếp xúc với thị trường nước ngoài
- Được update những kỹ năng, kỹ thuật mới nhất
- Tổng thu nhập: 15.000.000vnđ - 20.000.000vnđ
- Thưởng nóng, lễ tết đầy đủ, đi du lịch công ty hàng năm 1-2 lần
- Review lương 6 tháng/lần
- 12 ngày phép/năm. Đóng BHXH khi lên nhân viên chính thức
- Được chạy trên tài khoản doanh nghiệp chính thức, tài khoản/ngân sách không giới hạn
- Được học việc, đào tạo thực chiến. Tiếp xúc với thị trường nước ngoài
- Được update những kỹ năng, kỹ thuật mới nhất
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ GMV
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI