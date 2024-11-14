Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Động Học Stella làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 263/4A Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Bình Thạnh

Chịu trách nhiệm Quay, dựng và chỉnh sửa hậu kỳ các dạng video clip truyền thông, quảng cáo về sản phẩm đăng trên các nền tảng Facebook, Youtube, Google, Tiktok,...

Thiết kế tạo hình ảnh, nội dung, hiệu ứng cho video.

Phối hợp với team thảo luận nội dung kịch bản, ý tưởng cho video.

Tư vấn về các yếu tố nghệ thuật, kỹ xảo phục vụ việc phát triển nội dung.

Có thể hỗ trợ thiết kế ấn phẩm truyền thông phục vụ Digital Marketing

Sử dụng thành tạo Adobe Premiere, hoặc Final Cut pro, sử dụng tốt Adobe After Effect, Adobe photoshop ở mức cơ bản.

Có kinh nghiệm setup quay, dựng, sáng tạo video marketing sản phẩm.

Tư duy và thẩm mỹ tốt. Nhanh nhạy nắm bắt các xu hướng video thịnh hành.

Năng động, nhanh nhẹn, sáng tạo, ham học hỏi, đảm bảo deadline.

Tại Công ty TNHH Động Học Stella Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Từ 10 - 15tr (thỏa thuận theo năng lực làm việc)

Sau khi ký HĐLĐ sẽ nhận được voucher 500.000 đồng/tháng khi mua sản phẩm của công ty.

Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp, công đoàn theo quy định của Luật lao động.

Thưởng các ngày sinh nhật, ốm đau, lễ tết... theo quy định.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung và năng động, tinh thần làm việc cao

Có cơ hội được training và học hỏi kinh nghiệm/kiến thức về Kinh doanh, Branding.

Xem xét và điều chỉnh lương hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Chương trình team building hàng năm

Thời gian làm việc: từ 8h00 đến 17h00 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7

