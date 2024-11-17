Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 234 Ngô Tất Tố, phường 22, Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

thực hiện các công việc chính liên quan đến nghiệp vụ motion ( edit video)

làm các video theo sự phân công yêu cầu của công ty

làm các video animation 2D, 3D

am hiểu và biết thiết kế cơ bản

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

là nam, từ 24 tuổi trở lên

có kinh nghiệm làm việc từ 1-2 năm ở vị trí tương đương

thành thạo các phần mềm thiết kế, edit video

gu thẩm mỹ tốt

Tại Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon Thì Được Hưởng Những Gì

lương tháng 13, thưởng, chế độ tang chế hiếu hỉ đầy đủ

khám sức khỏe định kỳ, du lịch hằng năm

chế độ bhxh đẩy đủ

chế độ phúc lợi thâm niên tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin