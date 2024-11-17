Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon

Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 234 Ngô Tất Tố, phường 22, Bình Thạnh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

thực hiện các công việc chính liên quan đến nghiệp vụ motion ( edit video)
làm các video theo sự phân công yêu cầu của công ty
làm các video animation 2D, 3D
am hiểu và biết thiết kế cơ bản

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

là nam, từ 24 tuổi trở lên
có kinh nghiệm làm việc từ 1-2 năm ở vị trí tương đương
thành thạo các phần mềm thiết kế, edit video
gu thẩm mỹ tốt

Tại Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon Thì Được Hưởng Những Gì

lương tháng 13, thưởng, chế độ tang chế hiếu hỉ đầy đủ
khám sức khỏe định kỳ, du lịch hằng năm
chế độ bhxh đẩy đủ
chế độ phúc lợi thâm niên tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

