Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 234 Ngô Tất Tố, phường 22, Bình Thạnh, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
thực hiện các công việc chính liên quan đến nghiệp vụ motion ( edit video)
làm các video theo sự phân công yêu cầu của công ty
làm các video animation 2D, 3D
am hiểu và biết thiết kế cơ bản
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
là nam, từ 24 tuổi trở lên
có kinh nghiệm làm việc từ 1-2 năm ở vị trí tương đương
thành thạo các phần mềm thiết kế, edit video
gu thẩm mỹ tốt
Tại Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon Thì Được Hưởng Những Gì
lương tháng 13, thưởng, chế độ tang chế hiếu hỉ đầy đủ
khám sức khỏe định kỳ, du lịch hằng năm
chế độ bhxh đẩy đủ
chế độ phúc lợi thâm niên tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhà hàng Ẩm thực Ngon Ngon
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
