Tuyển Nhân Viên Xuất Khẩu thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Tuyển Nhân Viên Xuất Khẩu thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Theo dõi kế hoạch nhập xuất khẩu và đặt booking
Xử lý bộ chứng từ xuất nhập khẩu
Xác định HS code của mặt hàng xuất nhập khẩu để làm các thủ tục tự công bố, hợp quy, hợp chuẩn.
Thực hiện những thủ tục liên quan đến hải quan như khai báo hải quan, các thủ tục thông quan, chứng từ thanh toán cho nhà cung cấp, dịch vụ vận chuyển
Xử lý hồ sơ xin cấp CO
Quản lý, lưu trữ chứng từ liên quan, chi phí trong quá trình xuất nhập khẩu.
Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình xuất nhập khẩu.
Lập báo cáo quyết toán hàng gia công.
Một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Ngoại thương, Kinh tế đối ngoại, Logistics hoặc các ngành liên quan.
Tiếng Trung lưu loát 04 kỹ năng. giao tiếp được Tiếng Anh là 1 lợi thế.
Kinh nghiệm: 2 năm về xuất nhập khẩu.
Nắm vững các quy định về xuất nhập khẩu hàng hóa.
Có kiến thức về các thủ tục hải quan, thủ tục thanh toán quốc tế.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực TỪ 10tr-15tr
Trong tháng được nghỉ 2 ngày thứ 7 luân phiên.
Thưởng lương tháng 13
Công ty hỗ trợ cơm trưa
BHXH- BHYT- BHTN, nghỉ lễ, tết, phép năm đầy đủ theo luật lao động
Bảo hiểm tai nạn 24h
Được tổ chức đi du lịch 2 năm / 1 lần
Được nhận quà khi sinh nhật, kết hôn, sinh con, ...
Được xem xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm theo năng lực
Thưởng các ngày lễ, tết
Môi trường làm việc thân thiện, năng đ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng

Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 144/46 Thống Nhất, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-xuat-khau-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job245378
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam
Tuyển Chuyên môn Xuất nhập khẩu/Logistics thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Bình Dương
Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam
Hạn nộp: 17/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tech-Vina
Tuyển Chuyên môn Xuất nhập khẩu/Logistics thu nhập 10 - 30 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hưng Yên
Công Ty Cổ Phần Tech-Vina
Hạn nộp: 26/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thiết bị BTN Việt Nam
Tuyển Chuyên môn Xuất nhập khẩu/Logistics thu nhập 12 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH thiết bị BTN Việt Nam
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bao Bì VLC
Tuyển Chuyên môn Xuất nhập khẩu/Logistics thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng
Công Ty Cổ Phần Bao Bì VLC
Hạn nộp: 30/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thiết bị BTN Việt Nam
Tuyển Chuyên môn Xuất nhập khẩu/Logistics thu nhập 12 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH thiết bị BTN Việt Nam
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AMITEC
Tuyển Chuỗi Cung Ứng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH AMITEC
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SHIP LINK VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SHIP LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lakeland (VietNam) Industries
Tuyển Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu thu nhập 8 - 16 triệu Toàn thời gian tại Nam Định
Công ty TNHH Lakeland (VietNam) Industries
Hạn nộp: 28/12/2024
Nam Định Đã hết hạn 8 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VANTAGE LOGISTICS
Tuyển Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Bình Định
CÔNG TY CỔ PHẦN VANTAGE LOGISTICS
Hạn nộp: 28/12/2024
Bình Định Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Tuyển Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển Tester BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BSS Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ATHENA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam
Tuyển Chuyên môn Xuất nhập khẩu/Logistics thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Bình Dương
Công ty TNHH Hoya Lens Việt Nam
Hạn nộp: 17/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tech-Vina
Tuyển Chuyên môn Xuất nhập khẩu/Logistics thu nhập 10 - 30 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hưng Yên
Công Ty Cổ Phần Tech-Vina
Hạn nộp: 26/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thiết bị BTN Việt Nam
Tuyển Chuyên môn Xuất nhập khẩu/Logistics thu nhập 12 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH thiết bị BTN Việt Nam
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bao Bì VLC
Tuyển Chuyên môn Xuất nhập khẩu/Logistics thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng
Công Ty Cổ Phần Bao Bì VLC
Hạn nộp: 30/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH thiết bị BTN Việt Nam
Tuyển Chuyên môn Xuất nhập khẩu/Logistics thu nhập 12 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH thiết bị BTN Việt Nam
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AMITEC
Tuyển Chuỗi Cung Ứng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH AMITEC
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SHIP LINK VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH SHIP LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lakeland (VietNam) Industries
Tuyển Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu thu nhập 8 - 16 triệu Toàn thời gian tại Nam Định
Công ty TNHH Lakeland (VietNam) Industries
Hạn nộp: 28/12/2024
Nam Định Đã hết hạn 8 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VANTAGE LOGISTICS
Tuyển Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Bình Định
CÔNG TY CỔ PHẦN VANTAGE LOGISTICS
Hạn nộp: 28/12/2024
Bình Định Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Tuyển Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất