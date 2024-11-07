Tuyển Nhân Viên Xuất Khẩu thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Thủ Đức

Theo dõi kế hoạch nhập xuất khẩu và đặt booking

Xử lý bộ chứng từ xuất nhập khẩu

Xác định HS code của mặt hàng xuất nhập khẩu để làm các thủ tục tự công bố, hợp quy, hợp chuẩn.

Thực hiện những thủ tục liên quan đến hải quan như khai báo hải quan, các thủ tục thông quan, chứng từ thanh toán cho nhà cung cấp, dịch vụ vận chuyển

Xử lý hồ sơ xin cấp CO

Quản lý, lưu trữ chứng từ liên quan, chi phí trong quá trình xuất nhập khẩu.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình xuất nhập khẩu.

Lập báo cáo quyết toán hàng gia công.

Một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Ngoại thương, Kinh tế đối ngoại, Logistics hoặc các ngành liên quan.

Tiếng Trung lưu loát 04 kỹ năng. giao tiếp được Tiếng Anh là 1 lợi thế.

Kinh nghiệm: 2 năm về xuất nhập khẩu.

Nắm vững các quy định về xuất nhập khẩu hàng hóa.

Có kiến thức về các thủ tục hải quan, thủ tục thanh toán quốc tế.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Lương thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực TỪ 10tr-15tr

Trong tháng được nghỉ 2 ngày thứ 7 luân phiên.

Thưởng lương tháng 13

Công ty hỗ trợ cơm trưa

BHXH- BHYT- BHTN, nghỉ lễ, tết, phép năm đầy đủ theo luật lao động

Bảo hiểm tai nạn 24h

Được tổ chức đi du lịch 2 năm / 1 lần

Được nhận quà khi sinh nhật, kết hôn, sinh con, ...

Được xem xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm theo năng lực

Thưởng các ngày lễ, tết

Môi trường làm việc thân thiện, năng đ

