Tuyển Nhân Viên Xuất Khẩu thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng
- Bình Dương: Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Theo dõi kế hoạch nhập xuất khẩu và đặt booking
Xử lý bộ chứng từ xuất nhập khẩu
Xác định HS code của mặt hàng xuất nhập khẩu để làm các thủ tục tự công bố, hợp quy, hợp chuẩn.
Thực hiện những thủ tục liên quan đến hải quan như khai báo hải quan, các thủ tục thông quan, chứng từ thanh toán cho nhà cung cấp, dịch vụ vận chuyển
Xử lý hồ sơ xin cấp CO
Quản lý, lưu trữ chứng từ liên quan, chi phí trong quá trình xuất nhập khẩu.
Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình xuất nhập khẩu.
Lập báo cáo quyết toán hàng gia công.
Một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Trung lưu loát 04 kỹ năng. giao tiếp được Tiếng Anh là 1 lợi thế.
Kinh nghiệm: 2 năm về xuất nhập khẩu.
Nắm vững các quy định về xuất nhập khẩu hàng hóa.
Có kiến thức về các thủ tục hải quan, thủ tục thanh toán quốc tế.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Tại Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng Thì Được Hưởng Những Gì
Trong tháng được nghỉ 2 ngày thứ 7 luân phiên.
Thưởng lương tháng 13
Công ty hỗ trợ cơm trưa
BHXH- BHYT- BHTN, nghỉ lễ, tết, phép năm đầy đủ theo luật lao động
Bảo hiểm tai nạn 24h
Được tổ chức đi du lịch 2 năm / 1 lần
Được nhận quà khi sinh nhật, kết hôn, sinh con, ...
Được xem xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm theo năng lực
Thưởng các ngày lễ, tết
Môi trường làm việc thân thiện, năng đ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Du Lịch Bách Tùng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI