Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Mức lương 15 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: P307 tòa nhà An Bình 1, số 3 Trần Nguyên Đán, Phường Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực dược phẩm/y tế/công nghệ sinh học

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược bán hàng hiệu quả.

Theo dõi và quản lý doanh số bán hàng.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các chuyên ngành liên quan y/ dược, quản trị KD.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao và năng động

Có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực dược phẩm/y tế/công nghệ sinh học.

Tại Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, theo năng lực.

Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.