Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội
Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: P307 tòa nhà An Bình 1, số 3 Trần Nguyên Đán, Phường Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 15 - 35 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực dược phẩm/y tế/công nghệ sinh học
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược bán hàng hiệu quả.
Theo dõi và quản lý doanh số bán hàng.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ.
Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các chuyên ngành liên quan y/ dược, quản trị KD.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao và năng động
Tại Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, theo năng lực.
Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vật tư Y tế Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
