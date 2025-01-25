Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG
Ngày đăng tuyển: 25/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2025
CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG

Phát triển thị trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương cứng 15.000.000đ + thưởng doanh số + thưởng hoàn thành công việc. Thưởng hàng tháng, quý, thưởng Tết, hưởng các ngày nghỉ lễ, Tết theo chế độ và chính sách của công ty; Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định Công ty; Có cơ hội phát triển bản thân và không giới hạn năng lực; Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, hiện đại, đồng nghiệp sẵn sàng hỗ trợ; Nhiều hoạt động nội bộ như du lịch, tham gia teambuilding, quà sinh nhật, tổ chức khám sức khỏe hàng năm.

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm bảo doanh thu và phân phối sản phẩm đến hệ thống đại lý.
Lập kế hoạch bán hàng định kỳ hàng tuần với từng khu vực, từng đại lý.
Tiếp nhận và xử lý các đơn hàng.
Giao hàng đến đại lý, đảm bảo đúng số lượng và thời gian.
Theo dõi, sắp xếp và kiểm tra tồn kho của đại lý để hỗ trợ bổ sung hàng kịp thời.
Theo dõi công nợ đại lý và đôn đốc đại lý thanh toán đúng hạn.
Tham gia các buổi giới thiệu sản phẩm cho đại lý để nâng cao khả năng bán hàng.
Xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng.
Duy trì tương tác và chăm sóc mối quan hệ với các khách hàng.
Kiểm soát việc sắp xếp và vệ sinh các mẫu trưng bày sản phẩm tại cửa hàng của đại lý theo đúng tiêu chuẩn PMKT.
Cung cấp, lắp đặt và kiểm soát việc vệ sinh các phương tiện quảng bá hình ảnh như bảng hiệu, tủ kệ trưng bày, poster..., nhằm tăng nhận diện thương hiệu.
Thu thập ý kiến từ khách hàng/đại lý về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, chính sách và nhu cầu thị trường.
Thu thập thông tin về đối thủ cạnh tranh, bao gồm giá bán, chương trình, khuyến mãi, sản phẩm thế mạnh.
Phát triển hệ thống đại lý cấp 2.
Tìm kiếm và phát triển các đại lý cấp 2 nhằm mở rộng thị trường và tăng độ bao phủ sản phẩm.
Hướng dẫn đại lý cấp 2 cách lấy hàng từ đại lý cấp 1, đồng thời theo dõi và hỗ trợ các đại lý này trong việc tiêu thụ sản phẩm.
Đảm bảo việc phát triển và duy trì mối quan hệ giữa đại lý cấp 1 và cấp 2, giúp tối ưu hóa chuỗi phân phối.
Tiếp nhận các xưởng sản xuất cửa lớn từ Phòng Marketing để trực tiếp chăm sóc coi như đại lý cấp 2.
Phối hợp các phòng ban nội bộ.
Phối hợp với Phòng Marketing để triển khai chương trình nhận diện thương hiệu tại đại lý.
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện như triển lãm sản phẩm, kết nối với thợ qua các hiệp hội ngành khóa, ngành cửa.
Cập nhật phản hồi về chất lượng sản phẩm đến phòng chăm sóc khách hàng để xử lý và cải tiến kịp thời.
Thực hiện hoạt động 5S.
Áp dụng tuân thủ thực hiện và duy trì kiểm soát theo tiêu chuẩn 5S của công ty.
Quản lý và bảo quản khu vực văn phòng và showroom tại chi nhánh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, độ tuổi dưới 30
Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Có bằng lái xe B2 trở lên
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm
Khả năng xử lý vấn đề nhanh nhạy.
Kỹ năng quản lý thời gian và lập kế hoạch bán hàng.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Nhanh nhẹn, hoạt bát
Kỹ năng giáo tiếp, đàm phán, thuyết trình.
Khả năng tổng hợp thông tin, tài liệu, báo cáo

Tại CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: Trên 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG

CÔNG TY TNHH KHÓA HUY HOÀNG

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô 38D, Khu Công nghiệp Quang Minh, Thị Trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

