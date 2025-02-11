Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Phát triển thị trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

Hà Nội: Mức lương thử việc 85% lương cơ bản. Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN. Chế độ thưởng lễ, phúc lợi khác theo quy định của Bộ Luật Lao Động. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp tập đoàn lớn, cơ hội thăng tiến rõ ràng., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Tìm hiểu và phát triển hệ thống khách hàng, đối tác nhượng quyền kinh doanh Meat Shop (hệ thống Meat Shop - cửa hàng bán thịt heo sạch Siba Food) trong khu vực phụ trách ( 1 chuyên viên phụ trách 1 khu vực).
Tìm đối tác và mở mới tại khu vực Tỉnh, huyện chưa có hệ thống đại lý hoạt động Hải Phòng, Quảng Ninh
Chăm sóc và xử lí phản hồi thông tin từ khách hàng.
Giám sát, theo dõi công việc kinh doanh của các Meat Shop.
Đàm phán, đề xuất các chương trình khuyến mại cho khách hàng trực tiếp phụ trách.
Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng, thu hồi công nợ,...
Phối hợp các chiến dịch marketing với các hoạt động bán hàng.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trên 01 năm kinh nghiệm (Chưa có kinh nghiệm sẽ đào tạo)
Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng thịt, thực phẩm và các sản phẩm chế biến, hoặc làm trong mảng F&B, FMCG
Có khả năng thuyết phục, giao tiếp tốt và có trách nhiệm cao trong công việc
Có kỹ năng nắm bắt thị trường, khách hàng mục tiêu
Tự tin và năng động, có tư duy kinh doanh, tư duy khách hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 14 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A, Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

