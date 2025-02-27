Tuyển Phát triển thị trường Hộ kinh doanh Nguyễn Thu Trà 68 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại Hộ kinh doanh Nguyễn Thu Trà 68
- Hà Nội: 10
- 18tr/tháng Nghỉ phép 12 ngày/năm Thưởng lễ, tết, tháng lương thứ 13 đầy đủ. Du lịch hàng năm, team building do công ty tổ chức. Bảo hiểm sức khỏe toàn diện, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Phát triển thị trường Thái Lan
Cùng giám đốc, lên kế hoạch về danh mục sản phẩm phù hợp với thị trường Thái
Phát triển khách hàng tiềm năng
Quản lý vận chuyển Việt Nam - Thái Lan (làm việc với các đối tác Việt Nam và quốc tế)
Giúp giám đốc sắp xếp công việc, lịch trình, chuẩn bị đi công tác, tiếp khách
Thu thập, tổng hợp báo cáo, hỗ trợ giám đốc đưa ra các quyết định quản trị.
Các công việc khác do Giám đốc yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sẵn sàng đi công tác
Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí trợ lý kinh doanh, sales admin hoặc các vị trí liên quan trong các doanh nghiệp có liên quan đến Thái Lan.
Tại Hộ kinh doanh Nguyễn Thu Trà 68 Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Nguyễn Thu Trà 68
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
