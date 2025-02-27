Tuyển Phát triển thị trường Hộ kinh doanh Nguyễn Thu Trà 68 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 10 - 18tr/tháng Nghỉ phép 12 ngày/năm Thưởng lễ, tết, tháng lương thứ 13 đầy đủ. Du lịch hàng năm, team building do công ty tổ chức. Bảo hiểm sức khỏe toàn diện, Quận Cầu Giấy

Phát triển thị trường

Phát triển thị trường Thái Lan

Cùng giám đốc, lên kế hoạch về danh mục sản phẩm phù hợp với thị trường Thái

Phát triển khách hàng tiềm năng

Quản lý vận chuyển Việt Nam - Thái Lan (làm việc với các đối tác Việt Nam và quốc tế)

Giúp giám đốc sắp xếp công việc, lịch trình, chuẩn bị đi công tác, tiếp khách

Thu thập, tổng hợp báo cáo, hỗ trợ giám đốc đưa ra các quyết định quản trị.

Các công việc khác do Giám đốc yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Tiếng Thái giao tiếp tốt: Nghe, nói, đọc, viết

Sẵn sàng đi công tác

Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí trợ lý kinh doanh, sales admin hoặc các vị trí liên quan trong các doanh nghiệp có liên quan đến Thái Lan.

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 18 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

