Tuyển Phát triển thị trường Hộ kinh doanh Nguyễn Thu Trà 68 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Hộ kinh doanh Nguyễn Thu Trà 68
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Hộ kinh doanh Nguyễn Thu Trà 68

Phát triển thị trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại Hộ kinh doanh Nguyễn Thu Trà 68

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 10

- 18tr/tháng Nghỉ phép 12 ngày/năm Thưởng lễ, tết, tháng lương thứ 13 đầy đủ. Du lịch hàng năm, team building do công ty tổ chức. Bảo hiểm sức khỏe toàn diện, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Phát triển thị trường Thái Lan
Cùng giám đốc, lên kế hoạch về danh mục sản phẩm phù hợp với thị trường Thái
Phát triển khách hàng tiềm năng
Quản lý vận chuyển Việt Nam - Thái Lan (làm việc với các đối tác Việt Nam và quốc tế)
Giúp giám đốc sắp xếp công việc, lịch trình, chuẩn bị đi công tác, tiếp khách
Thu thập, tổng hợp báo cáo, hỗ trợ giám đốc đưa ra các quyết định quản trị.
Các công việc khác do Giám đốc yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Thái giao tiếp tốt: Nghe, nói, đọc, viết
Sẵn sàng đi công tác
Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí trợ lý kinh doanh, sales admin hoặc các vị trí liên quan trong các doanh nghiệp có liên quan đến Thái Lan.

Tại Hộ kinh doanh Nguyễn Thu Trà 68 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 18 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Nguyễn Thu Trà 68

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ kinh doanh Nguyễn Thu Trà 68

Hộ kinh doanh Nguyễn Thu Trà 68

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Xuân Phương Nam Từ Liêm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

