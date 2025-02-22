Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, số 06 - TTA – HC Golden City, 319 Hồng Tiến, P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tìm kiếm, khai thác và thiết lập mối quan hệ với khách hàng;

- Chăm sóc khách hàng;

- Tham gia đàm phán và thực hiện công việc khác để ký kết hợp đồng;

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng được tin học văn phòng email, word, excel

- Yêu thích công việc kinh doanh và chăm sóc khách hàng

- Có khả năng giao tiếp, thiết lập mối quan hệ tốt

- Chăm chỉ năng động nhiệt tình trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MINH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng: 8 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG MINH LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.