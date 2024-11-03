Tuyển Phát triển thị trường Công TY TNHH Hợp Tác Và Phát Triển Quốc Tế 3M Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 41, Ngách 1 Ngõ 105, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Chăm sóc khách hàng xung quanh các quận huyện nội thành Hà Nội.

Giới thiệu các sản phẩm của công ty tới khách hàng mới và các khách hàng có sẵn của Công Ty.

Test thử hiệu quả sản phẩm cùng xử lý sự cố của khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm, chăm sóc khách tận tình, chu đáo.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có xe máy

Có điện thoại cá nhân

Thạo đường Hà Nội

Làm báo cáo đầy đủ hàng ngày

Có trách nhiệm với công việc

Nhanh nhẹn linh hoạt, kĩ năng giao tiếp tốt.

Đam mê kiếm tiền, chịu được áp lực tiêu tiền vì thu nhập sẽ rất cao.

Có đam mê dịch chuyển chuyển nhiều nơi vì hàng ngày phải đi gặp khách cũng như tư vấn khách hàng nhiều.

Tại Công TY TNHH Hợp Tác Và Phát Triển Quốc Tế 3M Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10-15tr = LC thõa thuận ( 5- 7tr) + THƯỞNG + Hoa hồng trực tiếp trên mỗi đơn hàng + Hỗ trợ xăng xe

Chủ động về thời gian cùng địa điểm công việc.

Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo A-Z

Công ty có đầy đủ phúc lợi , khen thưởng cho nhân viên làm việc tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Hợp Tác Và Phát Triển Quốc Tế 3M Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.