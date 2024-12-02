Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HƯNG PHÁT
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HƯNG PHÁT

Phát triển thị trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HƯNG PHÁT

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: V5

- B03 The Terra An Hưng, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tiếp nhận tệp khách hàng cũ, địa bàn được phân công. Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và các đối tác tiềm năng
Sản phẩm là thiết bị như súng vặn vịt, dụng cụ &thiết bị sơn, bảo hộ lao động...
Hoá chất ô tô như (nước làm mát động cơ, nước rửa kính, dầu...)
Đi thị trường (nếu có) gặp khách hàng trực tiếp tại các gara ô tô, đại lý phân phối...tạo mối quan hệ, giới thiệu và tư vấn sản phẩm công ty
Đàm phán, thương thuyết, ký kết hợp đồng với khách hàng có nhu cầu;
Theo dõi thu hồi công nợ khách hàng do mình phụ trách;
Phối hợp cùng Sales Admin, Marketing để cung cấp, hỗ trợ khách hàng tối ưu về sản phẩm.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, yêu thích kinh doanh
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm kinh doanh kỹ thuật hoặc đi thị trường
Ưu tiên các bạn BIẾT LÁI XE Ô TÔ
Trung thực, sức khoẻ tốt, không ngại di chuyển

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HƯNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình: 10 - 20 triệu/tháng bao gồm:
Lương CB: 6.500.000 - 9.000.000 (Deal theo kinh nghiệm ứng viên)
Lương KPIs: 2.500.000 vnđ
Phụ cấp: Ăn trưa 40.000đ/ngày, xăng xe thị trường: 30.000đ/ngày
Thưởng doanh thu (0.5% - 2%DT) + thưởng KH mới (Theo DT)
(0.5% - 2%DT)
Hỗ trợ máy tính, chi phí điện thoại
Công ty cung cấp xe Ô TÔ nhân viên đi thị trường, tỉnh
Nâng bậc lương 1 năm/lần
Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết theo quy định công ty
Du lịch, khám sức khoẻ định kỳ 1 năm/lần
Đóng BHXH, nghỉ phép theo quy định Luật Lao Động
Được đào tạo bài bản về kiến thức ngành và kiến thức kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HƯNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HƯNG PHÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HƯNG PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà số 320, Block 32, Ô H-TT5, Khu nhà ở Hi Brand, Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

