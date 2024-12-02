Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V5 - B03 The Terra An Hưng, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tiếp nhận tệp khách hàng cũ, địa bàn được phân công. Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và các đối tác tiềm năng

Sản phẩm là thiết bị như súng vặn vịt, dụng cụ &thiết bị sơn, bảo hộ lao động...

Hoá chất ô tô như (nước làm mát động cơ, nước rửa kính, dầu...)

Đi thị trường (nếu có) gặp khách hàng trực tiếp tại các gara ô tô, đại lý phân phối...tạo mối quan hệ, giới thiệu và tư vấn sản phẩm công ty

Đàm phán, thương thuyết, ký kết hợp đồng với khách hàng có nhu cầu;

Theo dõi thu hồi công nợ khách hàng do mình phụ trách;

Phối hợp cùng Sales Admin, Marketing để cung cấp, hỗ trợ khách hàng tối ưu về sản phẩm.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, yêu thích kinh doanh

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm kinh doanh kỹ thuật hoặc đi thị trường

Ưu tiên các bạn BIẾT LÁI XE Ô TÔ

Trung thực, sức khoẻ tốt, không ngại di chuyển

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HƯNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình: 10 - 20 triệu/tháng bao gồm:

Lương CB: 6.500.000 - 9.000.000 (Deal theo kinh nghiệm ứng viên)

Lương KPIs: 2.500.000 vnđ

Phụ cấp: Ăn trưa 40.000đ/ngày, xăng xe thị trường: 30.000đ/ngày

Thưởng doanh thu (0.5% - 2%DT) + thưởng KH mới (Theo DT)

Hỗ trợ máy tính, chi phí điện thoại

Công ty cung cấp xe Ô TÔ nhân viên đi thị trường, tỉnh

Nâng bậc lương 1 năm/lần

Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết theo quy định công ty

Du lịch, khám sức khoẻ định kỳ 1 năm/lần

Đóng BHXH, nghỉ phép theo quy định Luật Lao Động

Được đào tạo bài bản về kiến thức ngành và kiến thức kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HƯNG PHÁT

