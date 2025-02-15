Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN BA AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: team building, du lịch nghỉ mát,... thường niên cùng công ty, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu, thu thập thông tin về thị trường, nhu cầu khách hàng phục vụ bán hàng;

Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới

Thực hiện công tác bán hàng, thu hồi công nợ;

Các công việc khác theo yêu cầu của GĐ đơn vị kinh doanh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 30 tuổi trở lên

Ngoại hình ưa nhìn

Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm

Có thể uống được bia rượu để tiếp khách

Nhanh nhẹn, hòa đồng

Ưu tiên biết lái xe ô tô

Có kinh nghiệm bán hàng trong ngành xây dựng, ngành điện, ngành giao thông

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BA AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BA AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.