Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN BA AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BA AN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: team building, du lịch nghỉ mát,... thường niên cùng công ty, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương Thỏa thuận
Nghiên cứu, thu thập thông tin về thị trường, nhu cầu khách hàng phục vụ bán hàng;
Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới
Thực hiện công tác bán hàng, thu hồi công nợ;
Các công việc khác theo yêu cầu của GĐ đơn vị kinh doanh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ từ 30 tuổi trở lên
Ngoại hình ưa nhìn
Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm
Có thể uống được bia rượu để tiếp khách
Nhanh nhẹn, hòa đồng
Ưu tiên biết lái xe ô tô
Có kinh nghiệm bán hàng trong ngành xây dựng, ngành điện, ngành giao thông
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BA AN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BA AN
