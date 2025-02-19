Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH DẦU NHẬP KHẨU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sinh nhật , lễ tết .... - Được đào tạo về sản phẩm công ty , kỹ năng bán hàng thị trường - Chế độ xét tăng lương mỗi năm một lần. - Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của Công ty. - Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao . - Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. - Trợ cấp ăn trưa; Xăng xe; Điện thoại; Trang phục. - BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường

- Kinh doanh các sản phẩm dầu nhớt , chất lỏng được sản xuất từ Mỹ, Đức ... dành cho xe hơi .

- Khách hàng : Gara ô tô, cơ sở lốp ô tô, trung tâm CSXH, Đại lý ô tô, Đội xe ....trên toàn quốc .

- Đánh giá thị trường và đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đề xuất giải pháp bán hàng.

- Chăm sóc khách hàng có sẵn của công ty và tìm kiếm khách hàng mới.

- Sẵn sàng đi công tác hỗ trợ Khách hàng khi có yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng và thu hồi công nợ.

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm tối thiểu: 1 năm sale/ tư vấn

- Tuổi từ 28 đến 35

- Bằng lái B2

- Ngoại hình ưa nhìn, năng động, cầu tiến

- Khả năng giao tiếp tốt.

- Trung thực, nhiệt huyết, yêu thích công việc bán hàng.

- Tin học văn phòng cơ bản .

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 30 triệu VND

Lương cứng: 8 - 11 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

