Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH DẦU NHẬP KHẨU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH DẦU NHẬP KHẨU VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY TNHH DẦU NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Phát triển thị trường

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại CÔNG TY TNHH DẦU NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Sinh nhật , lễ tết ....

- Được đào tạo về sản phẩm công ty , kỹ năng bán hàng thị trường

- Chế độ xét tăng lương mỗi năm một lần.

- Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của Công ty.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao .

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

- Trợ cấp ăn trưa; Xăng xe; Điện thoại; Trang phục.

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Kinh doanh các sản phẩm dầu nhớt , chất lỏng được sản xuất từ Mỹ, Đức ... dành cho xe hơi .
- Khách hàng : Gara ô tô, cơ sở lốp ô tô, trung tâm CSXH, Đại lý ô tô, Đội xe ....trên toàn quốc .
- Đánh giá thị trường và đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đề xuất giải pháp bán hàng.
- Chăm sóc khách hàng có sẵn của công ty và tìm kiếm khách hàng mới.
- Sẵn sàng đi công tác hỗ trợ Khách hàng khi có yêu cầu.
- Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng và thu hồi công nợ.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm tối thiểu: 1 năm sale/ tư vấn
- Tuổi từ 28 đến 35
- Bằng lái B2
- Ngoại hình ưa nhìn, năng động, cầu tiến
- Khả năng giao tiếp tốt.
- Trung thực, nhiệt huyết, yêu thích công việc bán hàng.
- Tin học văn phòng cơ bản .

Tại CÔNG TY TNHH DẦU NHẬP KHẨU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 30 triệu VND
Lương cứng: 8 - 11 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DẦU NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DẦU NHẬP KHẨU VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DẦU NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 48, Ngách 8/11 Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

