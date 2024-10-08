Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
- Hà Nội: Vĩnh Lộc, Phùng Xá, Thạch Thất ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Tìm kiếm, phát triển và duy trì danh sách khách hàng
Xác định, tiếp cận và phát triển cơ hội từ khách hàng tiềm năng
Tư vấn, đàm phán và đóng hợp đồng với khách hàng
Tham dự các hội chợ triển lãm, hội thảo, sự kiện để quảng bá sản phẩm, dịch vụ
Phân tích thị trường để xác định các cơ hội phát triển kinh doanh mới
Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để phát triển và thực hiện các chiến dịch marketing và bán hàng
Đánh giá hiệu quả các chiến dịch marketing và bán hàng, đề xuất các cải tiến
Tìm kiếm, phát triển và duy trì danh sách khách hàng
Xác định, tiếp cận và phát triển cơ hội từ khách hàng tiềm năng
Tư vấn, đàm phán và đóng hợp đồng với khách hàng
Tham dự các hội chợ triển lãm, hội thảo, sự kiện để quảng bá sản phẩm, dịch vụ
Phân tích thị trường để xác định các cơ hội phát triển kinh doanh mới
Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để phát triển và thực hiện các chiến dịch marketing và bán hàng
Đánh giá hiệu quả các chiến dịch marketing và bán hàng, đề xuất các cải tiến
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành kinh tế, marketing, quản trị kinh doanh, thương mại
Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực bán hàng, kinh doanh
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán và xây dựng mối quan hệ
Có khả năng làm việc nhóm, quản lý thời gian và đáp ứng thời hạn
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: từ 10,000,000 - 15,000,0000 đồng/ tháng
Hưởng phần trăm hoa hồng theo doanh số bán hàng
Lương thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh
tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định của nhà nước
Ngày phép tính theo thâm niên, Chế độ tặng phép có thể lên tới 60 ngày/năm
Hưởng các khoản phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại, chuyên cần, thâm niên,... theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI