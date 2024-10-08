Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vĩnh Lộc, Phùng Xá, Thạch Thất ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Tìm kiếm, phát triển và duy trì danh sách khách hàng Xác định, tiếp cận và phát triển cơ hội từ khách hàng tiềm năng Tư vấn, đàm phán và đóng hợp đồng với khách hàng Tham dự các hội chợ triển lãm, hội thảo, sự kiện để quảng bá sản phẩm, dịch vụ Phân tích thị trường để xác định các cơ hội phát triển kinh doanh mới Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để phát triển và thực hiện các chiến dịch marketing và bán hàng Đánh giá hiệu quả các chiến dịch marketing và bán hàng, đề xuất các cải tiến

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành kinh tế, marketing, quản trị kinh doanh, thương mại Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực bán hàng, kinh doanh Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán và xây dựng mối quan hệ Có khả năng làm việc nhóm, quản lý thời gian và đáp ứng thời hạn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: từ 10,000,000 - 15,000,0000 đồng/ tháng Hưởng phần trăm hoa hồng theo doanh số bán hàng Lương thưởng tháng 13, thưởng các ngày lễ tết, thưởng hiệu quả kinh doanh tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định của nhà nước Ngày phép tính theo thâm niên, Chế độ tặng phép có thể lên tới 60 ngày/năm Hưởng các khoản phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại, chuyên cần, thâm niên,... theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.