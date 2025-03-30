Tuyển Phát triển thị trường Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thương Mại Và Dịch Vụ JVGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thương Mại Và Dịch Vụ JVGroup
- Hà Nội: Số 2 ngõ 167 Gia Quất, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Cung cấp lộ trình học phù hợp cho học sinh và phụ huynh nắm rõ.
Thực hiện các hướng dẫn đến phụ huynh thông tin ngành học từ trường, chính sách xét Visa từ lãnh sự, các chính sách cho sinh viên tại quốc gia du học.
Cập nhật hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ cần thiết trước, trong và sau khi du học.
Hướng dẫn các dịch vụ và học vụ đến học viên và phụ huynh
Trực tiếp tham gia vào các hoạt động maketing, quảng bá hình ảnh công ty tới khách hàng, học viên quan tâm đến Du học.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thương Mại Và Dịch Vụ JVGroup Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ thưởng hấp dẫn thưởng nóng, thưởng best sale, thưởng tăng tốc theo tuần, tháng, năm.
Cơ hội phát triển, thăng tiến theo năng lực
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung & năng động cấp trên và đồng nghiệp luôn đồng hành và hỗ trợ cùng đạt mục tiêu chung
Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo luật định
Lương tháng 13, ngày lễ tết, tiệc tất niên, teambuilding.
Có 12 ngày phép năm và hưởng lương các ngày lễ theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thương Mại Và Dịch Vụ JVGroup
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
