Tuyển Phát triển thị trường Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thương Mại Và Dịch Vụ JVGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 ngõ 167 Gia Quất, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên

Cung cấp lộ trình học phù hợp cho học sinh và phụ huynh nắm rõ.

Thực hiện các hướng dẫn đến phụ huynh thông tin ngành học từ trường, chính sách xét Visa từ lãnh sự, các chính sách cho sinh viên tại quốc gia du học.

Cập nhật hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ cần thiết trước, trong và sau khi du học.

Hướng dẫn các dịch vụ và học vụ đến học viên và phụ huynh

Trực tiếp tham gia vào các hoạt động maketing, quảng bá hình ảnh công ty tới khách hàng, học viên quan tâm đến Du học.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thương Mại Và Dịch Vụ JVGroup Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 10 - 17 triệu + Phụ cấp + % Hoa hồng => Thu nhập hàng tháng từ 15 triệu tới hơn 30 triệu/ tháng

Chế độ thưởng hấp dẫn thưởng nóng, thưởng best sale, thưởng tăng tốc theo tuần, tháng, năm.

Cơ hội phát triển, thăng tiến theo năng lực

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung & năng động cấp trên và đồng nghiệp luôn đồng hành và hỗ trợ cùng đạt mục tiêu chung

Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm theo luật định

Lương tháng 13, ngày lễ tết, tiệc tất niên, teambuilding.

Có 12 ngày phép năm và hưởng lương các ngày lễ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thương Mại Và Dịch Vụ JVGroup

