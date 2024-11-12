Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN DAESANG ĐỨC VIỆT Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DAESANG ĐỨC VIỆT Pro Company
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DAESANG ĐỨC VIỆT Pro Company

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Thôn Liêu Hạ, Xã Tân Lập, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Biên dịch tài liệu
- Hỗ trợ Giám đốc nhà máy thông dịch trong các hoạt động kinh doanh sản xuất như họp, hội nghị và thảo luận.
- Truyền đạt, thông dịch lời của sếp cho nhân sự công ty, các nhóm Zalo liên quan công việc
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp các trường Đại Học có chuyên ngành Tiếng Hàn
-Topik 4-6, có kinh nghiệm làm việc trong ngành biên - phiên dịch tiếng Hàn là 1 lợi thế
- Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực.
- Khả năng chịu được áp lực công việc.
- Sử dụng tốt Word, Excel, PowerPoint ...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DAESANG ĐỨC VIỆT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, ổn định.
Có xe đưa đón theo ngày từ Hà Nội - Hưng Yên
Hàng năm được hưởng tháng lương thứ 13, thưởng các dịp lễ tết.
Tăng lương định kỳ theo quy định của Công ty.
Có cơ hội đào tạo trong và ngoài nước, cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được ký hợp đồng chính thức sau khi hết thử việc tại Công ty.
Được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định, Bảo hiểm sức khỏe PVI
Được thưởng năng suất hàng tháng (theo quy định)
Tham gia các hoạt động tập thể cùng công ty (teambuilding, tiệc cuối năm, nghỉ mát,....)
Chế độ khác: Hiếu, hỉ, ốm đau, sinh con, tết trung thu, 01/06, tết, giải bóng đá nam, lễ 20/10 và 08/03,.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DAESANG ĐỨC VIỆT Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, Tòa nhà IC Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

