Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM

Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phiên dịch hàng ngày, phiên dịch trong các cuộc họp, làm việc với CĐT, đối tác, báo cáo sau cuộc họp
- Dịch văn bản, tài liệu, hồ sơ, bản vẽ trong quá trình thi công tại Dự án
- Hỗ trợ hoàn thiện báo cáo gửi CĐT
- Hoàn thành các công việc khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo tiếng Trung bao gồm kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết
- Chủ động, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
- Sẵn sàng công tác tại các dự án
- Ưu tiên ứng viên có thể gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: cạnh tranh, cực hấp dẫn với thị trường
- Hỗ trợ ăn/ở tại Dự án
- Lương tháng 13
- BHXH; BHYT, theo quy định của Nhà nước.
- Khám sức khỏe định kì cho CBNV ít nhất 1 lần / năm
- Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty.
- Teambuilding định kì hàng năm trong nước và Quốc tế
- Đào tạo nâng cao, đào tạo đội ngũ kế cận hàng năm. Khuyến khích cử đi học bên ngoài / khóa học chuyên sâu để năng cao trình độ.
- Môi trường làm việc hài hòa, thân thiện, năng động cơ hội thăng tiến nghề nghiệp nhanh, lộ trình ít nhất xét tăng lương / cấp bậc 1 lần / năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà N01-T5, Ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất