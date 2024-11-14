Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phiên dịch hàng ngày, phiên dịch trong các cuộc họp, làm việc với CĐT, đối tác, báo cáo sau cuộc họp

- Dịch văn bản, tài liệu, hồ sơ, bản vẽ trong quá trình thi công tại Dự án

- Hỗ trợ hoàn thiện báo cáo gửi CĐT

- Hoàn thành các công việc khác

- Sử dụng thành thạo tiếng Trung bao gồm kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết

- Chủ động, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

- Sẵn sàng công tác tại các dự án

- Ưu tiên ứng viên có thể gắn bó lâu dài.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: cạnh tranh, cực hấp dẫn với thị trường

- Hỗ trợ ăn/ở tại Dự án

- Lương tháng 13

- BHXH; BHYT, theo quy định của Nhà nước.

- Khám sức khỏe định kì cho CBNV ít nhất 1 lần / năm

- Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty.

- Teambuilding định kì hàng năm trong nước và Quốc tế

- Đào tạo nâng cao, đào tạo đội ngũ kế cận hàng năm. Khuyến khích cử đi học bên ngoài / khóa học chuyên sâu để năng cao trình độ.

- Môi trường làm việc hài hòa, thân thiện, năng động cơ hội thăng tiến nghề nghiệp nhanh, lộ trình ít nhất xét tăng lương / cấp bậc 1 lần / năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG GIZA VIỆT NAM

