Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH VWV Group làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty TNHH VWV Group
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Công ty TNHH VWV Group

Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty TNHH VWV Group

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Tòa nhà Thương mại Parkview, đường Huyền Quang, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Hỗ trợ toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty
Tổ chức, phiên dịch các cuộc họp theo yêu cầu
Biên, phiên dịch tài liệu, hội thảo (nếu có)
Các công việc khác do cấp trên yêu cầcầu

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Tiếng Trung 4 kĩ năng
Có kỹ năng đàm phán giao dịch, xử lý công việc độc lập

Tại Công ty TNHH VWV Group Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH theo quy định của Pháp luật
Được hưởng các chế độ nghỉ lễ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VWV Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH VWV Group

Công ty TNHH VWV Group

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà thương mại Parkview, đường Huyền Quang, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-phien-dich-tieng-trung-thu-nhap-10-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-bac-ninh-job246515
