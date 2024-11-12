Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH VWV Group làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Tòa nhà Thương mại Parkview, đường Huyền Quang, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, TP Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Hỗ trợ toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty

Tổ chức, phiên dịch các cuộc họp theo yêu cầu

Biên, phiên dịch tài liệu, hội thảo (nếu có)

Các công việc khác do cấp trên yêu cầcầu

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tiếng Trung 4 kĩ năng

Có kỹ năng đàm phán giao dịch, xử lý công việc độc lập

Tại Công ty TNHH VWV Group Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH theo quy định của Pháp luật

Được hưởng các chế độ nghỉ lễ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VWV Group

