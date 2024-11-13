Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 108A Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, HCM., Tân Phú

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chụp và xử lý hình ảnh phù hợp với từng kênh như Website, Social Media, Ecommerce... Hình ảnh phải đảm bảo tính nhất quán thương hiệu
Chịu trách nhiệm chụp hình ảnh tại cửa hàng và các sự kiện khác của công ty.
Chịu trách nhiệm về việc sản xuất nội dung hình ảnh của công ty.
Thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu của công ty.
Quản lý, bảo quản máy móc thiết bị công ty cung cấp.
Tổng hợp, lưu trữ và phát triển thư viện hình ảnh của Công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chụp ảnh.
Có kỹ năng chụp ảnh tốt, am hiểu về ánh sáng, bố cục và các kỹ thuật chụp ảnh khác nhau.
Thành thạo sử dụng các thiết bị chụp ảnh như máy ảnh, ống kính, đèn flash,...
Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm chỉnh sửa ảnh như Photoshop, Lightroom,...
Có tư duy sáng tạo, khả năng thẩm mỹ tốt và có khiếu nghệ thuật.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Chăm chỉ, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao và có khả năng chịu áp lực tốt.
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực oto.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 10.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ
Được cung cấp trang thiết bị làm việc hiện đại.
Đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định
Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện, ổn định lâu dài.
Thưởng các ngày nghỉ Lễ, Tết theo chính sách đãi ngộ khác của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 439 - 441 Đường số 1 , Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

