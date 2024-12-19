Tuyển Phục vụ Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 16 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions
Ngày đăng tuyển: 19/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/01/2025
Phục vụ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions

Mức lương
Từ 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lầu 3, Tòa nhà TSA, 60/15

- 17 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương Từ 16 Triệu

Làm việc với các ngân hàng ở US (chỉ tiếp nhận & xử lý khâu thương lượng, đàm phán về hồ sơ khách hàng đã tiếp nhận từ bộ phận Processing với nhà Bank để lấy được các offer phù hợp, không phải mở thẻ, tư vấn thẻ hay ký hợp đồng khách hàng/nhà Bank).
Phân tích hồ sơ của khách hàng, các điều kiện mà khách hàng cần có để đạt được thỏa thuận tốt nhất cho khách theo hướng dẫn của công ty (sẽ được training khi nhận việc).
Phân tích và đánh giá tình hình tài chính cũng như các khoản nợ hiện tại của khách hàng dựa trên hệ thống hồ sơ phòng billing cung cấp (sẽ được training khi nhận việc).
Thu thập và gửi các tài liệu cần thiết mà khách hàng cung cấp.
Kiểm tra, xem xét hồ sơ và gọi điện tới người phụ trách hồ sơ của ngân hàng để giải thích và trình bày các lý do của khách hàng để được duyệt các chương trình hỗ trợ của ngân hàng dành riêng cho khách hàng đưa ra.
Đảm bảo tính hiệu quả để luôn lấy được các offer tốt nhất của ngân hàng dành cho khách hàng.
Thông báo cho khách hàng về các offer mà ngân hàng đã cho.
Thuyết phục và khách hàng theo đúng kế hoạch của ngân hàng để được ưu đãi tốt nhất.
Phối hợp với các phòng ban (Sales, CS, Billing...) trả lời các thắc mắc của khách hàng khi cần.
Một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Từ 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh giao tiếp tốt, IELTS từ 7.0 trở lên hoặc các bằng cấp/chứng chỉ tương đương, ưu tiên các ứng viên là du học sinh các nước nói Tiếng Anh hoặc đã từng sống ở US/UK.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm vị trí Nhân viên đàm phán hoặc các vị trí tương đương.
Độ tuổi từ 18 – 33 tuổi, sức khỏe tốt và có thể làm ca đêm.
Giọng nói rõ ràng, mạch lạc và thu hút.
Kỹ năng phân tích và giải quyết tình huống nhanh nhạy, tư duy nhạy bén với công việc.
Có khả năng quản lý thời gian, quản lý công việc và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực, làm việc độc lập lẫn làm việc nhóm tốt.
Kỹ năng sử dụng CRM, ZOOM cơ bản là ưu thế (sẽ được training nếu chưa có kinh nghiệm).

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, phụ thuộc vào năng lực, lương cứng 16.000.000 VNĐ + Bonus.
Làm việc trong môi trường nước ngoài, thân thiện và chuyên nghiệp.
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước.
Khám sức khỏe định kỳ.
Team building/lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của công ty.
Được training toàn bộ quy trình trước khi bắt đầu làm việc.
Được hướng dẫn đầy đủ cách sử dụng các phần mềm như CRM, ZOOM theo yêu cầu của công ty.
Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc theo quy định của công ty.
Có khu pantry phục vụ miễn phí trà, bánh, coffee, mì... hàng ngày. Có lò vi sóng, tủ lạnh, nước nóng lạnh với view ngắm SG triệu đô.
Có khu nghỉ ngơi và khu ăn uống riêng biệt vào giờ nghỉ ca.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, thân thiện, hòa đồng với các phòng ban và hơn 60 nhân sự.
Lương thưởng xứng đáng với năng lực. đánh giá công bằng, khả năng thăng tiến trong công việc.
THÔNG TIN BỔ SUNG:
Loại hình làm việc: Full-time (Night shift).
Ngành nghề: Dịch vụ tư vấn tài chính thị trường Mỹ (Không bảo hiểm, Không đa cấp).
Thời gian làm việc: 20:45 – 05:45 (Ca đêm do thị trường làm việc hoàn toàn tại Mỹ), 5 ngày/tuần.
Nếu bạn mong muốn một môi trường làm việc tự do sáng tạo, có nhiều không gian để học hỏi và thể hiện chính mình, ứng tuyển vào OSC ngay nhé!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 60/15-17 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

