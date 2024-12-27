Tuyển Phục vụ Layla - Eatery & Bar làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại Layla - Eatery & Bar
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 63 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương Thỏa thuận
Chuẩn bị nguyên liệu: Cung cấp các nguyên liệu cần thiết cho bartender.
Giữ quầy bar sạch sẽ, bổ sung đồ uống và dụng cụ khi cần.
Đảm bảo các sản phẩm được lưu trữ đúng cách.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thái độ tốt và tinh thần đồng đội cao.
Trung thực, đúng giờ và tinh thần trách nhiệm cao.
Đam mê ngành dịch vụ và sẵn sàng học hỏi.
Kỹ năng tiếng Anh giao tiếp.
Thời gian làm việc linh hoạt bao gồm cuối tuần và ngày lễ/ Tết.
Tại Layla - Eatery & Bar Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ cơm ca tại nhà hàng.
Lễ/Tết nhân lương.
Phụ cấp gửi xe.
Phí phục vụ và tip.
Hỗ trợ đồng phục.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Layla - Eatery & Bar
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
