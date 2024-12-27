Tuyển Phục vụ Layla - Eatery & Bar làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Phục vụ Layla - Eatery & Bar làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Layla - Eatery & Bar
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/01/2025
Layla - Eatery & Bar

Phục vụ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phục vụ Tại Layla - Eatery & Bar

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 63 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Phục vụ Với Mức Lương Thỏa thuận

Chuẩn bị nguyên liệu: Cung cấp các nguyên liệu cần thiết cho bartender.
Giữ quầy bar sạch sẽ, bổ sung đồ uống và dụng cụ khi cần.
Đảm bảo các sản phẩm được lưu trữ đúng cách.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thái độ tốt và tinh thần đồng đội cao.
Trung thực, đúng giờ và tinh thần trách nhiệm cao.
Đam mê ngành dịch vụ và sẵn sàng học hỏi.
Kỹ năng tiếng Anh giao tiếp.
Thời gian làm việc linh hoạt bao gồm cuối tuần và ngày lễ/ Tết.

Tại Layla - Eatery & Bar Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ cơm ca tại nhà hàng.
Lễ/Tết nhân lương.
Phụ cấp gửi xe.
Phí phục vụ và tip.
Hỗ trợ đồng phục.
Lễ, tết nhân lương
Chế độ đãi ngộ BHXH, BHYT và BHTN cao.
Lương thưởng hàng năm tùy tình hình kinh doanh của công ty.
Ưu đãi khi sử dụng dịch vụ tại các mô hình F&B thuộc hệ thống.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Layla - Eatery & Bar

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Layla - Eatery & Bar

Layla - Eatery & Bar

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Second Floor, 63 Đông Du, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-phuc-vu-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job273235
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way
Tuyển Phục vụ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm RT Holdings
Tuyển Phục vụ RT Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
RT Holdings
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Phục vụ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Phục vụ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 06/07/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sân Golf Thủ Đức
Tuyển Phục vụ Sân Golf Thủ Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Sân Golf Thủ Đức
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Suoi Tien Group
Tuyển Phục vụ Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Suoi Tien Group
Hạn nộp: 10/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
Tuyển Phục vụ Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
Hạn nộp: 23/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Tuyển Phục vụ Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM Hồng Ký Mì Gia
Tuyển Phục vụ Công ty TNHH TM Hồng Ký Mì Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu
Công ty TNHH TM Hồng Ký Mì Gia
Hạn nộp: 06/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shilla Bags International
Tuyển Phục vụ Shilla Bags International làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Shilla Bags International
Hạn nộp: 28/02/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way
Tuyển Phục vụ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hung Way
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm RT Holdings
Tuyển Phục vụ RT Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
RT Holdings
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Phục vụ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Phục vụ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 06/07/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Sân Golf Thủ Đức
Tuyển Phục vụ Sân Golf Thủ Đức làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Sân Golf Thủ Đức
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Suoi Tien Group
Tuyển Phục vụ Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Suoi Tien Group
Hạn nộp: 10/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
Tuyển Phục vụ Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KAFI
Hạn nộp: 23/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Tuyển Phục vụ Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank
Hạn nộp: 30/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM Hồng Ký Mì Gia
Tuyển Phục vụ Công ty TNHH TM Hồng Ký Mì Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu
Công ty TNHH TM Hồng Ký Mì Gia
Hạn nộp: 06/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Shilla Bags International
Tuyển Phục vụ Shilla Bags International làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Shilla Bags International
Hạn nộp: 28/02/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Phục vụ Công Ty Cổ Phần Thực phẩm & Đồ uống SW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Công Ty Cổ Phần Thực phẩm & Đồ uống SW
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY CỔ PHẦN VINBAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 65 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VINBAR
65 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGON NGON CATERING - CHI NHÁNH 1 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NGON NGON CATERING - CHI NHÁNH 1
Trên 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY CỔ PHẦN DU THUYỀN VIET PRINCESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DU THUYỀN VIET PRINCESS
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phục vụ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư và Dịch Vụ DISC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đầu Tư và Dịch Vụ DISC
6 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH WATAMI VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH WATAMI VIETNAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phục vụ Công ty TNHH MTV Khách Sạn Quốc Tế Bình Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH MTV Khách Sạn Quốc Tế Bình Minh
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG YUE QIAN HUI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG YUE QIAN HUI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phục vụ Công ty TNHH Monstas làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty TNHH Monstas
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phục vụ LAGOM GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu LAGOM GROUP
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phục vụ Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phục vụ Friends Golf Holdings VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Friends Golf Holdings VN
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH DLART GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DLART GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ TNHH Thực Phẩm Tân Việt Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu TNHH Thực Phẩm Tân Việt Nhật
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH SAIGON EATS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH SAIGON EATS
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phục vụ Công Ty TNHH Nhà Hàng A By Tung làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty TNHH Nhà Hàng A By Tung
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH ẨM THỰC CÁT LỢI LAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ẨM THỰC CÁT LỢI LAI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH VÕ
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 115 Triệu CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)
8 - 115 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH HOA VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH HOA VIỆT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH HILALA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu CÔNG TY TNHH HILALA
6 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON
6 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phục vụ CÔNG TY TNHH GOURMET82 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH GOURMET82
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ Công Ty LD HHKS Chains Caravelle làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu Công Ty LD HHKS Chains Caravelle
10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ Công Ty TNHH Cục Gạch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Cục Gạch
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ Công ty TNHH MTV Big Fun làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu Công ty TNHH MTV Big Fun
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ISMART - THE DAUN RESTAURANT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 8 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ISMART - THE DAUN RESTAURANT
4 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Phục vụ Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 16 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions
Trên 16 triệu Chưa có kinh nghiệm