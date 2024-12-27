Tuyển Phục vụ Layla - Eatery & Bar làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 63 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Phục vụ

Chuẩn bị nguyên liệu: Cung cấp các nguyên liệu cần thiết cho bartender.

Giữ quầy bar sạch sẽ, bổ sung đồ uống và dụng cụ khi cần.

Đảm bảo các sản phẩm được lưu trữ đúng cách.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Thái độ tốt và tinh thần đồng đội cao.

Trung thực, đúng giờ và tinh thần trách nhiệm cao.

Đam mê ngành dịch vụ và sẵn sàng học hỏi.

Kỹ năng tiếng Anh giao tiếp.

Thời gian làm việc linh hoạt bao gồm cuối tuần và ngày lễ/ Tết.

Tại Layla - Eatery & Bar Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ cơm ca tại nhà hàng.

Lễ/Tết nhân lương.

Phụ cấp gửi xe.

Phí phục vụ và tip.

Hỗ trợ đồng phục.



Chế độ đãi ngộ BHXH, BHYT và BHTN cao.

Lương thưởng hàng năm tùy tình hình kinh doanh của công ty.

Ưu đãi khi sử dụng dịch vụ tại các mô hình F&B thuộc hệ thống.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Layla - Eatery & Bar

