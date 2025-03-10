Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH YEEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH YEEE
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 30 Nội Khu Mỹ Thái A, Khu Phú Mỹ Hưng , Quận 7, HCM, Quận 7
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Định hướng, xây dựng và phát triển kênh Tiktok
Sáng tạo nội dung, lên ý tưởng, viết kịch bản.
Quản lý và biên tập các bài đăng trên kênh tiktok/ fanpage
Kết hợp cùng team sản xuất quay, dựng Tiktok video
Tham gia sản xuất nội dung khác khi có yêu cầu từ cấp trên
Theo dõi hiệu quả của nội dung bài viết
Báo cáo kết quả công việc theo yêu cầu.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ tuổi từ 22–32
Tiếng Trung giao tiếp
Có kinh nghiệm 01 năm ở vị trí tương đương.
Nhanh nhẹn, năng động, yêu thích cập nhật xu hướng, viral.
Nắm bắt được policy Tiktok.
Biết sử dụng các nền tảng mạng xã hội.
Có khả năng tăng lượt theo dõi và tương tác.
Sáng tạo nội dung, biết sử dụng các từ ngữđa dạng, ,phong phú, hoa mỹ, năng động, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH YEEE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 15.000.000-18.000.000 vnđ
Thưởng chuyên cần
BHXH Đầy đủ theo quy định
Thưởng sinh nhật, lễ, tết
Thưởng tháng 13
Tiệc họp mặt hàng tháng-quý
Team building hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YEEE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
