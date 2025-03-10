Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH YEEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 30 Nội Khu Mỹ Thái A, Khu Phú Mỹ Hưng , Quận 7, HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Định hướng, xây dựng và phát triển kênh Tiktok

Sáng tạo nội dung, lên ý tưởng, viết kịch bản.

Quản lý và biên tập các bài đăng trên kênh tiktok/ fanpage

Kết hợp cùng team sản xuất quay, dựng Tiktok video

Tham gia sản xuất nội dung khác khi có yêu cầu từ cấp trên

Theo dõi hiệu quả của nội dung bài viết

Báo cáo kết quả công việc theo yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ tuổi từ 22–32

Tiếng Trung giao tiếp

Có kinh nghiệm 01 năm ở vị trí tương đương.

Nhanh nhẹn, năng động, yêu thích cập nhật xu hướng, viral.

Nắm bắt được policy Tiktok.

Biết sử dụng các nền tảng mạng xã hội.

Có khả năng tăng lượt theo dõi và tương tác.

Sáng tạo nội dung, biết sử dụng các từ ngữđa dạng, ,phong phú, hoa mỹ, năng động, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH YEEE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15.000.000-18.000.000 vnđ

Thưởng chuyên cần

BHXH Đầy đủ theo quy định

Thưởng sinh nhật, lễ, tết

Thưởng tháng 13

Tiệc họp mặt hàng tháng-quý

Team building hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YEEE

