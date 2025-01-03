Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty cổ phần OMS solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 184/1/32 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Quản lý các kênh TikTok/Youtube/Fanpage..., chịu trách nhiệm xây dựng và phát triển hình ảnh của công ty trên các nền tảng. Công việc bao gồm quản lý kênh, sáng tạo nội dung, quay và chỉnh sửa video nhằm quảng bá thương hiệu và sản phẩm của công ty trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng và nội thất.

Bảo quản các công cụ, thiết bị (tài sản hữu hình) của công ty như đồ nội thất, máy tính cá nhân, văn phòng phẩm...

Sử dụng, quản lý sắp xếp dữ liệu của các dự án (tài sản vô hình) của công ty bằng phương thức khoa học, lưu hành nội bộ, lưu hành bên ngoài phục vụ mục đích hỗ trợ công việc công ty.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên Nam/Nữ từ 23 - 30 tuổi, tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan;

- Có kinh nghiệm dưới 1 năm

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng: Photoshop, Capcut.

- Có óc thẩm mỹ, sáng tạo trong công việc, có kiến thức tốt về mỹ thuật, khả năng trình bày ý tưởng.

- Vui vẻ, năng động, trung thực, sức khỏe tốt.

- Có trách nhiệm trong công việc, tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, đam mê công việc

Tại Công ty cổ phần OMS solutions Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương chính thức từ 7-12tr được trả 1 lần vào khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 5 hằng tháng.

Phụ cấp đi lại hoặc điện thoại cho các dự án nếu phát sinh chi phí từ 3% mức lương chính thức hằng tháng.

Số ngày nghỉ phép hằng tháng là 01 ngày, các ngày phép không sử dụng được cộng tiếp sang tháng sau.

Được hưởng các phúc lợi: lương tháng 13 và thưởng theo năng lực và mức độ phát triển của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần OMS solutions

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin