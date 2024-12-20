Tuyển Producer (Sản xuất phim) Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu

Mức lương 5 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số B40 đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 5 - 100 Triệu

-Dựng video và làm hậu kỳ theo định hướng sản xuất nội dung của công ty để làm tư liệu cho các kênh Facebook, Instagram, Tiktok ...

- Cập nhật các xu hướng liên tục để áp dụng vào việc dựng video sản phẩm đạt chất lượng.

- Phối hợp với các bộ phận để dựng các video.

- Các công việc khác theo sự phân công của Leader.

- Phụ quay + chụp khi có yêu cầu

Với Mức Lương 5 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

- Thử việc 2 tháng: hưởng 85% lương cứng chính thức.

- Thưởng thâm niên.

- Tham gia BHXH. Nghỉ phép năm. Khám sức khỏe định kỳ.

- Lương tháng 13. Thưởng vinh danh. Thưởng nhân viên xuất sắc. Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ, ...

- Điều chỉnh lương tối thiểu 1 lần/ năm.

- Được tham gia vào các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng. Chủ động đề xuất các khóa đào tạo.

- Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân.

- Teambuilding, du lịch hàng năm, YEP.

- Chính sách sử dụng dịch vụ, mua hàng ưu đãi với giá nhân viên (lên đến 100%).

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

Tại Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura Thì Được Hưởng Những Gì

-

- Sáng tạo, gu thẩm mỹ tốt.

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương > 1 năm, ưu tiên có KN trong lĩnh vực spa, t thời trang.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa như: Adobe Premiere, Adobe After Effect, hoặc các phần mềm dựng liên quan.

- Công việc và yêu cầu trong sản phẩm sẽ thay đổi rất nhanh nên yêu cầu ầu có tính thích nghi cao.

- Có khả năng làm việc độc lập, tự học hỏi, tự nghiên cứu được các phương thức, cách làm mới để áp dụng trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin