Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Tân Phạm Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Tân Phạm Gia
Ngày đăng tuyển: 19/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
Công Ty TNHH Tân Phạm Gia

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công Ty TNHH Tân Phạm Gia

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 22 Thới An 15, Khu Phố 6, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Lên nội dung, cắt nối hình ảnh theo kịch bản, cân bằng tiếng, làm hiệu ứng hình ảnh, âm thanh, chữ, nhạc nền,
Lên ý tưởng thiết kế, xây dựng kịch bản video theo chiến lược của công ty.
Chịu trách nhiệm lên ý tưởng thiết kế, chỉnh sửa, xử lý, biên tập và dựng video theo chiến lược marketing.
Quay và dựng phim theo nội dung cấp quản lý yêu cầu.
Tùy theo năng lực, Quản lý sẽ phân bổ đảm trách công việc chính: Quay hoặc Dựng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Dựng video review, video giới thiệu sản phẩm, chỉnh sửa video theo nội dung trên các nền tảng fb, tiktok, youtube (phương tiện truyền thông).
Đã từng quay các video cơ bản.
Sử dụng thành thạo các phần mềm dựng phim Adobe: Premiere, After Effects, (Biết cơ bản Capcut, Daivinci là điểm cộng).
Biên tập kịch bản (chuyển đường hình, cảm nhạc/voice).
Tập trung, chủ động trong công việc, yêu thích công việc dựng video.
Tinh thần trách nhiệm cao
Tôn trọng lẫn nhau trong công việc
Đam mê quay dựng Video
Sáng tạo và hiểu xu hướng thẩm mỹ hiện đại.
Có gu thẩm mỹ cao;Tone màu cho video.
Set up ánh sáng, góc quay.
Hiểu thông số và cách sử dụng Máy quay.
Tốt nghiệp: Multi Media, Nghệ thuật, Báo chí, Truyền Hình, Marketing….

Tại Công Ty TNHH Tân Phạm Gia Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực (bao gồm lương cơ bản và các khoản phụ cấp theo chức danh)
- Phụ cấp cơm trưa
- Thưởng tháng 13 và thưởng doanh thu; thâm niên…
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật định.
- Phép năm, ngày nghỉ lễ/tết theo luật định.
- Chế độ thăm hỏi: sinh nhật, cưới hỏi, thai sản, ốm đau, tang chế….
- Các phụ cấp và phúc lợi khác trao đổi trực tiếp lúc phỏng vấn.
- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
- Du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tân Phạm Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tân Phạm Gia

Công Ty TNHH Tân Phạm Gia

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 20A Đường TA15, Khu phố 6, Phường Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh

