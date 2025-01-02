Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Nnb Town làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 42 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lên kế hoạch, tối ưu và kiểm soát nội dung trên kênh TikTok, fanpage của công ty.

Quay và dựng các kịch bản đã thực hiện về ngành F&B.

Trực tiếp diễn xuất trong clip cùng đội ngũ nhân sự.

Giọng nói truyền cảm, có thể thu tiếng cho các clip.

Chỉnh sửa hình ảnh, đảm bảo màu sắc thương hiệu.

Nghiên cứu trends, bắt trends mới, quản lý chất lượng nội dung kênh.

Thực hiện triển khai các nội dung khác theo phân công của cấp quản lý.

Địa điểm làm việc: 42 Ngô Tất Tố, Bình Thạnh

Địa điểm làm việc:

Thời gian làm việc:

Thứ Hai - Thứ Bảy (8:30 AM - 17:30 PM).

Mỗi tuần nghỉ 1.0 ngày. Nghỉ trưa 1 tiếng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 6 tháng làm việc trong ngành F&B.

Ngoại hình ưa nhìn, hoạt ngôn, diễn xuất tốt.

Nhiệt tình, năng động, yêu thích viết lách, biên kịch.

Tại Công Ty TNHH Nnb Town Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 8-10 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực.

Hàng năm đánh giá tăng lương 1 lần.

Hưởng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định hiện hành.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến cao

Tham gia vào các hoạt động chung của Công ty như: team building, sinh nhật, sự kiện,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nnb Town

