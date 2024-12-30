Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IHOUZZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Producer (Sản xuất phim)

• Chịu trách nhiệm sáng tạo và lên ý tưởng nội dung, viết và biên tập cho các ấn phẩm truyền thông trên nền tảng Facebook, Website, Tiktok, Youtube và tại các điểm bán hàng (POS), bao gồm: POSM, OOH, TVC, video viral,...

• Lập kế hoạch chi tiết đăng bài trên các nền tảng dựa theo kế hoạch bán hàng và các hoạt động thương hiệu theo định hướng phát triển của iHouzz.

• Tham gia xây dựng và đề xuất ý tưởng nội dung cho slogan, tagline, key visual, video viral,… phục vụ các chiến dịch bán hàng và hoạt động thương hiệu.

• Thực hiện nghiên cứu insight khách hàng, xu hướng nội dung, phân tích dữ liệu vận hành nhằm tối ưu hoá nội dung phù hợp với mục tiêu từng chiến dịch.

• Kết hợp với đội ngũ thiết kế và sản xuất để đảm bảo sản phẩm thiết kế, video/clip bám sát ý tưởng nội dung đã duyệt.

• Giám sát và phối hợp với đối tác bên ngoài (nếu có) về nội dung, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.

• Tham gia tổ chức sự kiện và hỗ trợ sản xuất nội dung trong các dự án truyền thông của iHouzz.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo hoặc các lĩnh vực liên quan.

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành bất động sản.

• Kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng ngôn từ linh hoạt và nhanh nhạy với các xu hướng nội dung.

• Sáng tạo, năng động, có gu thẩm mỹ tốt.

• Am hiểu về màu sắc, ánh sáng trong thiết kế và sản xuất video/clip; cách thức hoạt động của các nền tảng Facebook, Tiktok, Website,... Ưu tiên ứng viên biết sử dụng cơ bản các công cụ như Canva, Capcut.

• Tính chủ động cao trong công việc, khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Hãy gia nhập iHouzz để cùng sáng tạo và phát triển những ý tưởng độc đáo!

