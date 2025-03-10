Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG SỐ DIGI ADS làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG SỐ DIGI ADS
Mức lương
3 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 27 ngõ 10 Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 3 - 6 Triệu
Lên ý tưởng, viết kịch bản nội dung video dài 1 phút quảng cáo sản phẩm cho khách hàng và cho công ty
Tham gia vào quá trình sản xuất, dựng video đảm bảo kịch bản được triển khai đúng tiến độ, đúng ý tưởng
Nghiên cứu xu hướng, hashtag và nội dung phổ biến trên TikTok để đảm bảo nội dung sáng tạo luôn cập nhật và thu hút
Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tư duy viết kịch bản TikTok, am hiểu nền tảng TikTok
Đam mê và có khả năng sáng tạo, kỹ năng giao tiếp tốt
Là sinh viên năm 3, năm cuối các trường Đại học chuyên ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông, Quan hệ công chúng,... và các ngành liên quan khác
Là người cần thận, tỉ mì
Linh động thời gian, đàm bào tối thiểu 5 ca sáng - chiều trên tuần
Laptop cá nhân
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG SỐ DIGI ADS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 3.000.000 - 6.000.000đ/ tháng (thỏa thuận)
Môi trường làm việc thoải mái, sáng tạo, trẻ trung, sếp dễ tính
Cơ hội tham gia khóa học, workshop trong và ngoài công ty
Mở rộng network, công ty là đối tác chính thức của TikTokShop, cơ hội gặp gỡ các KOC/KOLs
Trở thành nhân viên chính thức của công ty với mức lương cạnh tranh
Được hướng dẫn nếu chưa có kinh nghiệm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG SỐ DIGI ADS
