Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG SỐ DIGI ADS làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 27 ngõ 10 Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội, Quận Tây Hồ

Lên ý tưởng, viết kịch bản nội dung video dài 1 phút quảng cáo sản phẩm cho khách hàng và cho công ty

Tham gia vào quá trình sản xuất, dựng video đảm bảo kịch bản được triển khai đúng tiến độ, đúng ý tưởng

Nghiên cứu xu hướng, hashtag và nội dung phổ biến trên TikTok để đảm bảo nội dung sáng tạo luôn cập nhật và thu hút

Có tư duy viết kịch bản TikTok, am hiểu nền tảng TikTok

Đam mê và có khả năng sáng tạo, kỹ năng giao tiếp tốt

Là sinh viên năm 3, năm cuối các trường Đại học chuyên ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông, Quan hệ công chúng,... và các ngành liên quan khác

Là người cần thận, tỉ mì

Linh động thời gian, đàm bào tối thiểu 5 ca sáng - chiều trên tuần

Laptop cá nhân

Lương cứng 3.000.000 - 6.000.000đ/ tháng (thỏa thuận)

Môi trường làm việc thoải mái, sáng tạo, trẻ trung, sếp dễ tính

Cơ hội tham gia khóa học, workshop trong và ngoài công ty

Mở rộng network, công ty là đối tác chính thức của TikTokShop, cơ hội gặp gỡ các KOC/KOLs

Trở thành nhân viên chính thức của công ty với mức lương cạnh tranh

Được hướng dẫn nếu chưa có kinh nghiệm

