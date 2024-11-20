Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty cổ phần dược phẩm Delap làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Công ty cổ phần dược phẩm Delap
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công ty cổ phần dược phẩm Delap

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công ty cổ phần dược phẩm Delap

Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Phòng 309 nhà B, số 352 Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Quay video
Chuẩn bị, sắp xếp và kiểm tra thiết bị quay như máy quay, ánh sáng, micro, và các dụng cụ hỗ trợ khác.
Điều chỉnh khung hình, góc quay và âm thanh để đảm bảo video đạt chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất.
Quay các phân cảnh theo đúng kịch bản, đảm bảo sự liền mạch và rõ ràng về mặt hình ảnh.
Dựng video
Dựng các video quảng cáo, video thương hiệu, video cho các nền tảng mạng xã hội theo yêu cầu.
Sử dụng phần mềm dựng phim (Premiere Pro, Final Cut Pro, CapCut, v.v.) để cắt ghép, chỉnh sửa và thêm hiệu ứng đặc biệt, âm nhạc, và chữ chạy.
Đảm bảo video sau khi dựng phù hợp với nội dung đã đề ra và có tính thẩm mỹ cao, phù hợp với thị hiếu của người xem và khách hang mục tiêu.
Tối ưu video cho từng nền tảng phân phối như YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, v.v.

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1-2 năm trong lĩnh vực quay dựng video.
Sử dụng thành thạo các phần mềm dựng video (CapCut, Final Cut Pro, Premiere Pro, After Effects, v.v.).
Hiểu biết về các thiết bị quay, ánh sáng, âm thanh và cách sử dụng chúng hiệu quả.
Có mắt thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo và khả năng kể chuyện qua hình ảnh, có khả năng cập nhật theo xu hướng mới nhất của thị trường.
Khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp tốt trong nhóm.
Có kỹ năng chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh và thiết kế là một lợi thế.
Có sản phẩm đã viral trên mạng xã hội là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần dược phẩm Delap Thì Được Hưởng Những Gì

Được cung cấp trang thiết bị quay dựng hiện đại, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp.
Cơ hội phát triển: Tham gia vào môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm trực tuyến.
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
Thưởng lễ tế, sinh nhật và các phúc lợi khác theo chính sách của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược phẩm Delap

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Biệt thự số L09, lô đất L11, Khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội,Việt Nam

