Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN ATHENA CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 135 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

- Lên kế hoạch nội dung theo tuần/tháng/quý phát triển các kênh Tiktok và Youtube Shorts của công ty

- Đưa ra ý tưởng video, chuyển thể ý tưởng thành kịch bản quay dựng chi tiết

- Có thể lên hình trực tiếp trong một số video

- Quản lý chất lượng nội dung kênh, thường xuyên đưa ra các ý tưởng mới, sáng kiến mới để phát triển kênh theo mục tiêu công ty đề ra.

- Thực hiện triển khai các nội dung MKT khác theo phân công của quản lý.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm nội dung Tiktok hoặc Youtube Shorts (Có link show các sản phẩm đã làm)

- Có hiểu biết cơ bản về tiếng Anh, hứng thú với lĩnh vực giáo dục

- Yêu thích sáng tạo, thường xuyên cập nhật các xu hướng mới nhất

- Hoạt ngôn, không ngại diễn xuất, lên hình

- Đã có kinh nghiệm phát triển kênh riêng trên Tiktok hoặc Youtube là 01 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ATHENA CORP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000đ (bao gồm lương cứng, thưởng KPI).

- Phúc lợi: BHXH, thưởng lễ tết, lương tháng 13,...

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.

- Review lương định kỳ 6 tháng/lần.

