Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Thương mại VJ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Nhà T19 - 20 - BT1 - L4, KĐT Intracom, Trung Văn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

• Chụp ảnh sản phẩm, sự kiện và nội dung quảng cáo.

• Xử lý và chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp bằng Photoshop, đảm bảo chất lượng hình ảnh đạt tiêu chuẩn.

• Hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm truyền thông, sáng tạo nội dung cho các chiến dịch Marketing.

• Phối hợp với đội ngũ Marketing để triển khai các ý tưởng quảng bá hiệu quả.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực chụp ảnh và chỉnh sửa hình ảnh.

• Thành thạo phần mềm Photoshop và các công cụ hỗ trợ thiết kế khác.

• Có tư duy sáng tạo, mắt thẩm mỹ tốt và khả năng nắm bắt xu hướng.

• Ưu tiên ứng viên biết sử dụng các phần mềm như Lightroom, Illustrator hoặc có kinh nghiệm quay dựng video.

Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Thương mại VJ Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Từ 7 triệu -12 triệu/ tháng,

• Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, thân thiện.

• Được đào tạo nâng cao kỹ năng, cơ hội phát triển nghề nghiệp.

• Chế độ bảo hiểm, thưởng quý, thưởng lễ Tết, nghỉ phép đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Thương mại VJ

