Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Thương mại VJ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Thương mại VJ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Thương mại VJ
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Thương mại VJ

Producer (Sản xuất phim)

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Thương mại VJ

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Nhà T19

- 20

- BT1

- L4, KĐT Intracom, Trung Văn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

• Chụp ảnh sản phẩm, sự kiện và nội dung quảng cáo.
• Xử lý và chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp bằng Photoshop, đảm bảo chất lượng hình ảnh đạt tiêu chuẩn.
• Hỗ trợ thiết kế các ấn phẩm truyền thông, sáng tạo nội dung cho các chiến dịch Marketing.
• Phối hợp với đội ngũ Marketing để triển khai các ý tưởng quảng bá hiệu quả.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực chụp ảnh và chỉnh sửa hình ảnh.
• Thành thạo phần mềm Photoshop và các công cụ hỗ trợ thiết kế khác.
• Có tư duy sáng tạo, mắt thẩm mỹ tốt và khả năng nắm bắt xu hướng.
• Ưu tiên ứng viên biết sử dụng các phần mềm như Lightroom, Illustrator hoặc có kinh nghiệm quay dựng video.

Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Thương mại VJ Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Từ 7 triệu -12 triệu/ tháng,
• Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, thân thiện.
• Được đào tạo nâng cao kỹ năng, cơ hội phát triển nghề nghiệp.
• Chế độ bảo hiểm, thưởng quý, thưởng lễ Tết, nghỉ phép đầy đủ theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Thương mại VJ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Thương mại VJ

Công ty Cổ phần Tư vấn Du học và Thương mại VJ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 155 Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-producer-san-xuat-phim-thu-nhap-7-12-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job265754
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Hạn nộp: 23/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Hạn nộp: 17/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Onpoint
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Onpoint làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Onpoint
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Vexere
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty CP Vexere làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Vexere
Hạn nộp: 12/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Tuyển Nhân viên thủ kho HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG HỌC CÔNG NGHỆ MINDX
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LINH ANH SAIGON
Hạn nộp: 23/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Hạn nộp: 17/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH TM DV Viên Mỹ
Hạn nộp: 09/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Gốm sứ Bảo Khánh
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Onpoint
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Onpoint làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Onpoint
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Tập Đoàn Bệnh Viện Thẩm Mỹ JK Nhật Hàn
Hạn nộp: 11/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Vexere
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty CP Vexere làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Vexere
Hạn nộp: 12/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu
Công Ty TNHH Nha Khoa Good Dental
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Producer (Sản xuất phim) Hộ Kinh Doanh Cốm Phố Cổ Phúc Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu Hộ Kinh Doanh Cốm Phố Cổ Phúc Đức
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHAN NGUYỄN
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH ONELIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH ONELIFE VIỆT NAM
6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Interdog Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Interdog Media
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG FINAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG FINAL
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH ROVE GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH ROVE GLOBAL
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển 3M-INTEL
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG HIỆU SEN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ THƯƠNG HIỆU SEN VIỆT
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ E - Connect
3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm
18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯỢNG HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯỢNG HOÀNG
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH BIG JOY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH BIG JOY VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Trường Đại học Đại Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Trường Đại học Đại Nam
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BYZAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BYZAN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ECOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ ECOM
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC CYBERUNI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC CYBERUNI
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MÁY TÍNH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP MÁY TÍNH VIỆT NAM
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH KYNAM MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH KYNAM MEDIA
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH ULIBEE Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH ULIBEE Group
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Kinh Doanh Và Công Nghệ Win Win làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Kinh Doanh Và Công Nghệ Win Win
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y PHÚC SINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y PHÚC SINH
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GK GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GK GROUP
9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Estrano.chic làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Estrano.chic
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH KARMAX & COMPANY VIỆT NAM
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT TỔ ẤM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT TỔ ẤM
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Truyền thông công nghệ Ditech làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 12 Triệu Công ty TNHH Truyền thông công nghệ Ditech
6 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm