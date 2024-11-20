Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN WIND ECO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN WIND ECO
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Producer (Sản xuất phim)

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 2, Mixue Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì,Hà Nội, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lên kế hoạch, chiến lược nội dung kèm các mục tiêu cụ thể. Đóng góp ý tưởng, cùng team triển khai các video ngắn.
Xây dựng và quản lý nội dung, kịch bản video trên các kênh Social của Celeb, KOC,KOLs,...
Phối hợp với ekip Media (Quay/Dựng...) và các thành viên trong team sản xuất nội dung chất lượng về chữ viết và hình ảnh.
Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/ tháng.
Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện cho các Celeb, KOC, KOLs.. của Công ty.
Theo dõi, phân tích và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content, video ngắn và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có hiểu biết, kinh nghiệm và kỹ năng biên kịch, xây dựng kịch bản. Đặc biệt, trong mảng MMO là 1 lợi thế.
Có khả năng sáng tạo, yêu thích công việc sáng tạo nội dung, bắt trends nhanh.
Nhanh nhạy trong việc xử lý tình huống thực tế.
Có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WIND ECO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 08 - 10 triệu/tháng + phụ cấp + thưởng.
Có phụ cấp ăn trưa, xăng xe di chuyển, nhà xa,....
Xét thưởng hiệu suất, tháng lương 13 theo tình hình doanh thu.
Xét tăng lương 06 tháng/ lần.
Tham gia các hoạt động biết ơn, vinh danh thành viên xuất sắc. Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Có 12 ngày phép /năm, sau mỗi năm thâm niên sẽ được +1 ngày vào tổng ngày phép. Đặc biệt với đồng nghiệp nữ có 24 ngày phép/ năm.
Có chế độ ngày làm việc remote 01 ngày/ 01 tháng giúp nhân viên thay đổi môi trường không khí làm việc.
Đối với các ngày đặc biệt như hiếu hỉ, sẽ có 05 ngày nghỉ phép hưởng lương (không tính vào số phép năm).
Đóng BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi trở thành nhân viên chính thức, tăng mức đóng theo thâm niên làm việc.
Được hưởng các chính sách phúc lợi, thưởng Lễ - Tết linh hoạt theo chế độ của Công ty và quy định của nhà nước.
Được đào tạo, nâng cao cùng Leaders nhiều năm kinh nghiệm trong ngành.
Được đề xuất thay đổi vị trí để trải nghiệm, nâng cao kiến thức kĩ năng của bản thân.
Tham gia du lịch, khám phá những vùng đất mới trong nước và nước ngoài 02 lần/năm.
Tham gia teambuilding, du xuân, tết hàn thực, Phá cỗ rước đèn, lễ hội halloween, olympic mùa đông, giáng sinh, cắm trại, tham gia cùng các CLB trong công ty như: Đá bóng, văn nghệ... và party công ty 02 lần/01 tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WIND ECO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN WIND ECO

CÔNG TY CỔ PHẦN WIND ECO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9, đường Tân Triều, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

