Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH LÀM NHÀ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH LÀM NHÀ VIỆT
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY TNHH LÀM NHÀ VIỆT

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH LÀM NHÀ VIỆT

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 20 Biệt thư Mễ Trì Hạ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG
- Tiếp tục duy trì các dạng video chính là các dạng video hoạt động thiết kế, sản xuất, thi công lắp đặt các công trình nhà gỗ cổ truyền 3 gian, 5 gian.
- Nghiên cứu sâu hơn về khách hàng để phát triển thêm các định dạng video với nội dung truyền thông phát triển thương hiệu Nhà gỗ Phúc Lộc, thương hiệu cá nhân nhà sáng lập, video tìm hiểu, nghiên cứu sâu về sản phẩm, video phim tài liệu về kiến trúc cổ truyền, phóng sự nghiên cứu, văn hoá....
- Ứng viên có thể xem video phía trên tin đăng để nắm rõ hơn các định dạng video hiện tại.
2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Tham gia, góp ý chuẩn bị kịch bản (Công ty có biên kịch riêng):
- Dựa trên các phân tích về đối tượng, insight khách hàng, các định dạng video hiện tại và kinh nghiệm cá nhân, đề xuất các ý tưởng, chủ đề, nội dung video, hình ảnh sử dụng cho các chiến dịch truyền thông, quảng cáo.
- Tham gia cùng chuyên viên content, hoàn thiện kịch bản video, kịch bản hình ảnh bài đăng.
• Quay phim, chụp ảnh (quay video, chụp ảnh trực tiếp tại các công trình)"
- Lên kế hoạch và chuẩn bị thiết bị cho các buổi quay, chụp dựa trên lịch làm việc của công ty, bộ phận và các sự kiện, kịch bản, nội dung chủ đề.
- Điều khiển máy quay, flycam, sử dụng các thiết bị hỗ trợ quay phim chuyên nghiệp, thực hiện quay phim theo kịch bản đã được giao, đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất.
• Xử lý hậu kỳ, dựng phim, hình ảnh:
- Nhập dữ liệu quay vào máy tính, sắp xếp và cắt ghép các đoạn phim theo kịch bản nội dung.
- Thêm hiệu ứng, âm thanh, nhạc nền và các yếu tố đồ họa khác theo yêu cầu.
- Xử lý hậu kỳ hình ảnh chụp.
- Chèn logo, watermark, chỉnh sửa màu sắc, ánh sáng và âm thanh để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh.
- Xuất video theo các định dạng khác nhau (short video, video dài) phù hợp với mục đích sử dụng.
• Quản lý, lưu trữ dữ liệu nội dung:
- Lưu trữ và quản lý dữ liệu video, hình ảnh hoàn thiện và nguyên liệu thô.
- Đảm bảo chất lượng và tiến độ của các dự án được giao

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Quay phim, Điện ảnh, Truyền thông, Đa phương tiện hoặc các ngành liên quan.
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên làm việc trong các ngành xây dựng, nội thất, làm phim tài liệu, văn hoá, kiến trúc...
- Có kinh nghiệm làm việc với các loại máy quay chuyên nghiệp, phần mềm chỉnh sửa video, hình ảnh chuyên nghiệp (Adobe Premiere Pro, Capcut, Adobe Photoshop...), các thiết bị hỗ trợ quay (gimbal, tripod, flycam..)
- Tự tin vào kỹ năng xử lý hậu kỳ video, hình ảnh của bản thân cũng như các kĩ thuật quay, chụp (lấy góc, lấy sáng, bắt shot, động tác máy...)
- Hiểu biết sơ bộ về thiết lập, phát triển thương hiệu thông qua video.
- Có khả năng giao tiếp tốt, chân thành, vui vẻ, hoà đồng.
- Ưu tiên ứng viên biết lái xe ô tô (có bằng lái ).
- Ưu tiên ứng viên yêu thích văn hoá dân tộc. Yêu thích làm việc trong các không gian mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam.

Tại CÔNG TY TNHH LÀM NHÀ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Từ 15-20 triệu + thưởng dự án, doanh thu hàng tháng (chi tiết thưởng sẽ trao đổi khi kí hợp đồng chính thức) + phụ cấp làm ngoài giờ.
• Đãi ngộ:
- Được tham gia đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của pháp luật.
- Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
- Du lịch 2 lần/ 1 năm. (Công ty chi trả 100% chi phí không cần tính thời gian làm việc) + các buổi dã ngoại, party hàng quý.
- Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, thoả sức sáng tạo trong ngành nghề với nhiều thú vị, nhiều chủ đề có thể khai thác, có cơ hội thực hiện các dự án lớn (chuỗi phóng sự văn hoá trên VTV)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LÀM NHÀ VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LÀM NHÀ VIỆT

CÔNG TY TNHH LÀM NHÀ VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

