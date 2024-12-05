Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông,Hà Nội, Quận Hà Đông

- Phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận Marketing lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản cho các buổi chụp hình, quay video;

- Phối hợp bộ phận content sáng tạo nội dung để phát triển hệ thống Social (Facebook, Youtube, Tiktok,..)

- Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viral/ video event,...

- Chịu trách nhiệm về hình ảnh video sản phẩm truyền thông và theo từng chiến dịch Marketing của công ty;

- Thực hiện quay và dựng phim quảng bá thương hiệu và các sản phẩm theo yêu cầu

- Đảm bảo thời gian của từng hạng mục theo kế hoạch;

- Quản lý tốt chất lượng công việc

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ứng viên mạnh về phần hậu kỳ, edit video;

- Sử dụng thành thạo các loại máy quay, máy ảnh, công cụ gimbal các dòng cho điện thoại di động, DSLR;

- Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Photoshop, Lightroom và các phần mềm chỉnh sửa Retouch ảnh; Adobe Premiere, Adobe After Effect, capcut PC...

- Có nền tảng thẩm mỹtốt;

- Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, truyền tải ý tưởng.

Thu nhập: Up to 20M/tháng (Có thể cao hơn tùy năng lực). Trong đó:Lương cứng10 – 15M (có thể thỏa thuận) + Lương hiệu suất + Hoa hồng + Thưởng khác

Môi trường năng động và cónhiều cơ hội thăng tiến.Đặc biệt nếu bạn có khát vọng và năng lực thì có cơ hội trở thành nhân tố chủ chốt để đồng hành và phát triển thành hệ sinh thái của DN.

Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ, quản lý trong và ngoài công ty với các chuyên gia đầu ngành thực chiến trong lĩnh vực Marketing.

Review lương định kỳ 1 năm/1 lần hoặc theo hiệu quả công việc.

Được cung cấp các trang thiết bị phục vụ công việc

Đóng BHXH, BHYT, Thưởng nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước

Được khuyến khích đề xuất những ý tưởng sáng tạo, dự án mới

Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party....

Nghỉ phép năm 12 ngày/năm

